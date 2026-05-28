Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera este 28 de mayo. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum podría responder a las críticas que María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, hizo luego de asistir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender un citatorio.

Habitualmente, en la mañanera brinda información sobre el avance de proyectos de infraestructura a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia desde Palacio Nacional este jueves 28 de mayo en El Financiero.

Farmacéuticas invertirán en México 21 mil mdp ¿Cuáles son las empresas?

David Kershenobich, secretario de Salud, informó la inversión de empresas farmacéuticas por 21 mil millones de pesos como parte del Plan México. El desembolso, dijo, posibilitará el desarrollo industrial en el país y “tener acceso a la producción de medicinas”.

Entre las empresas que destinarán recursos para ampliar sus operaciones en México:

ABBOTT destinará 3 mil 500 mdp en Querétaro

Bristol Myers Squibb invertirá 1 mil millones de pesos a nivel nacional.

Grupo Neolpharma por 750 millones de pesos en Toluca, Estado de México.

Opella desembolsará 2 mil 300 millones de pesos en Ocoyoacac, Estado de México.

Laboratorio Kener con 5 mil 360 millones de pesos en dos plantas: Toluca y Chalco, Estado de México.

Laboratorio Liomont invertirá 4 mil millones de pesos para ampliar y mejorar sus instalaciones en Ocoyoacac, Estado de México, y Cuajimalpa, Ciudad de México.

Sanofi destinará 2 mil millones de pesos.

Bayer México con 150 millones de pesos en estudios clínicos.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 27 de mayo?

En la conferencia de prensa anterior, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que los narcobloqueos en Colima ocurrieron tras la detención de objetivos prioritarios.

Supuestamente fueron detenidos 6 generadores de violencia, presuntamente vinculados con la fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mezcales, aunque no reveló la identidad de los presuntos delincuentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el informe de rendición de cuentas será en el Monumento a la Revolución el domingo 31 de mayo. Comentó que la hora de la cita está por definirse.

Luego que Rubén Rocha Moya declaró ante la Fiscalía General de la República por la acusación de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, la mandataria comentó que será la dependencia la que informe sobre el avance de este caso.

En tanto, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, comentó que el pliego petitorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contiene 79 demandas y reiteró la disposición de las autoridades a dialogar.