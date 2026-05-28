T-MEC podría entrar en una década de revisiones anuales y tener ventaja en inversiones: Juan Carlos Baker

Diversos especialistas y representantes industriales han advertido que una prolongación de la incertidumbre comercial del T-MEC podría afectar decisiones de inversión. (Shutterstock).

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría derivar en un periodo de hasta 10 años de revisiones anuales si los tres países no logran alcanzar un acuerdo integral en 2026, escenario que prolongaría la incertidumbre para sectores estratégicos como el automotriz y el manufacturero, advirtió Juan Carlos Baker, director general de Ansley Consultores Internacionales y exsubsecretario de Comercio Exterior

Durante su participación en el foro El Financiero Meet Point Virtual, el especialista explicó que, aunque en el sector empresarial y político se ha asumido el 1 de julio de 2026 como una fecha clave para la revisión del acuerdo comercial, el tratado contempla márgenes de flexibilidad que podrían extender el proceso durante varios años.

“Si no lo podemos lograr este año, el tratado no se va a morir, no vamos a regresar a un comercio fuera de la reglamentación del T-MEC al día siguiente”, afirmó Baker.

El exnegociador del T-MEC detalló que el artículo 34.7 del acuerdo establece que la revisión debe realizarse seis años después de su entrada en vigor, ocurrida el 1 de julio de 2020; sin embargo, aclaró que no existe la obligación de concluir el proceso en esa fecha específica.

De no alcanzarse consensos en 2026, el tratado podría entrar en un mecanismo de revisiones anuales sucesivas hasta 2036.

“Puede haber un máximo de 10 revisiones anuales, lo cual te lleva al 2036. Si para el 2036 no lo hemos logrado, pues sí, en ese año el instrumento jurídico que es el T-MEC dejaría de existir”, explicó.

Baker reconoció que este escenario sería especialmente complejo para las empresas que dependen de reglas claras para decidir inversiones de largo plazo.

“Es algo desgastante, sin duda, es algo que no va a ayudar a la incertidumbre, ciertamente no va a ayudar a la certidumbre”, señaló.

El especialista indicó que, aunque el escenario ideal sería una renovación anticipada del tratado por otros 16 años, existen señales de que las negociaciones podrían ser más complejas de lo previsto.

“Nos encantaría que el día 1 de julio haya un gran evento en donde estén los líderes de los tres países y anuncien oficialmente la renovación del tratado por otros 16 años. No obstante, es posible que eso no va a suceder”, comentó.

La incertidumbre sobre el futuro del T-MEC ocurre en un momento especialmente sensible para México, debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, incluyendo los aranceles automotrices impuestos bajo la Sección 232 por motivos de seguridad nacional.

Diversos especialistas y representantes industriales han advertido que una prolongación de la incertidumbre comercial podría afectar decisiones de inversión relacionadas con el nearshoring, así como la expansión de cadenas de suministro manufactureras en México.