Aranceles de Sección 232, principal preocupación automotriz rumbo a revisión del T-MEC

EU demanda que los autos armados en México tengan menos componentes de países que no pertenecen al T-MEC.

La imposición de aranceles a la industria automotriz bajo la Sección 232 de Estados Unidos se perfila como la principal preocupación del sector de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Durante su participación en el Meet Point Virtual: México frente a la renegociación del T-MEC, el directivo señaló que esta medida de “seguridad nacional” modificó por completo las condiciones bajo las cuales operaba la industria automotriz mexicana desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994.

“México, en los últimos 30 años no estaba en una situación de tener que pagar aranceles con nuestro socio comercial”, afirmó.

Garza explicó que, antes de discutir posibles cambios en reglas de origen u otros aspectos específicos del sector dentro de la revisión del T-MEC, primero debe resolverse el futuro de los aranceles impuestos mediante la Sección 232.

El representante de la AMIA reiteró que la posición de la industria es que todos los productos que cumplan con las disposiciones del T-MEC deberían mantener un arancel cero. “Debemos de pugnar por eso”, enfatizó.

Pese a los aranceles, la industria automotriz de México todavía reporta crecimiento en producción, exportaciones y ventas nacionales durante el primer cuatrimestre de 2026. Sin embargo, Garza Garza advirtió que esta situación podría ser temporal.

“Es como un espejismo. Las compañías ahorita se están ‘tragando’ el arancel. Es cosa de ver los reportes de las compañías en bolsa para darte cuenta los ‘billions’ que están perdiendo de dólares con esto. Esto no puede ser permanente”, indicó.

Añadió que las armadoras no han realizado cambios relevantes en sus cadenas de suministro debido a que las capacidades productivas y logísticas ya están establecidas en México; no obstante, alertó que, si los aranceles permanecen de manera indefinida, podrían comenzar relocalizaciones de producción.

“Si esto es permanente, entonces sí las compañías pueden empezar a tomar decisiones de regresar producción a otro lado”, comentó.

La industria se encuentra en una etapa de ‘espera’ mientras las empresas evalúan el desenlace de las negociaciones comerciales. “Estamos en el famoso wait and see, todos están viendo qué es lo que sucede para ver qué decisiones se van a tomar”, dijo.

El presidente ejecutivo de la AMIA subrayó que la industria necesita un resultado favorable en la revisión del T-MEC para preservar la competitividad de México frente a otros destinos manufactureros.

“Necesitamos ese buen acuerdo, ese buen resultado de la revisión para mantener México esa postura y esa competitividad que tenemos en el mundo”, indicó.