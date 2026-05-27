Primera ronda de negociaciones México-EU: ¿Quiénes integran el equipo de Trump para revisar el T-MEC?

La delegación enviada por Washington para arrancar la revisión del T-MEC reúne a especialistas en reglas de origen, antidumping, cumplimiento laboral y cadenas de suministro, áreas donde Estados Unidos anticipa elevar la presión sobre México.

La primera ronda de negociaciones bilaterales entre ambos países se realizará los días 28 y 29 de mayo en la Ciudad de México y será encabezada por Jeffrey Goettman, actual Deputy USTR, encargado del hemisferio occidental y superior directo de la relación comercial con México.

Goettman representa uno de los perfiles más cercanos a la visión industrial y financiera impulsada por Washington en los últimos años.

Antes de integrarse a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), hizo carrera en banca de inversión y fusiones y adquisiciones en firmas como Morgan Stanley, Wasserstein Perella y Robertson Stephens. También fundó la firma de private equity CameronBlue Capital.

Durante el primer mandato de Donald Trump se desempeñó además como COO del Ex-Im Bank y asesor del Tesoro estadounidense en finanzas domésticas, mientras que antes de llegar a la USTR fungió como jefe de gabinete del gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin.

¿Quiénes integran el equipo de Trump para la revisión del T-MEC?

Dentro del equipo estadounidense también destaca Daniel Watson, Assistant USTR para el hemisferio occidental y uno de los negociadores más experimentados en la relación comercial con México.

Daniel Watson

Watson acumula más de 15 años dentro de la USTR y fue Deputy Chief Negotiator del propio T-MEC, además de desempeñarse como Deputy Assistant USTR para Norteamérica entre 2012 y 2020.

Su trayectoria incluye negociaciones comerciales relacionadas con servicios en la Organización Mundial del Comercio y acuerdos con economías del sudeste asiático, por lo que es considerado uno de los perfiles técnicos con mayor conocimiento sobre integración regional de Norteamérica.

Sushan Demirjian

Otro de los nombres clave es Sushan Demirjian, Assistant USTR para Small Business, Market Access e Industrial Competitiveness, quien encabeza dentro de la USTR la política comercial relacionada con manufactura e industria.

Demirjian ha trabajado temas vinculados con automotriz, acero, químicos, energía, farmacéuticos y tecnologías de la información, además de haber participado en negociaciones del T-MEC, TPP y acuerdos comerciales con Reino Unido, Japón y Kenia.

Katherine Mastman

En materia laboral, la delegación incluye a Katherine Mastman, Assistant USTR para Asuntos Laborales y principal operadora estadounidense del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del T-MEC.

Mastman es actualmente una de las figuras más influyentes en la supervisión del cumplimiento laboral dentro del tratado y copreside el Comité Interagencial de Monitoreo y Cumplimiento Laboral del T-MEC.

Daniel O’Brien

El componente comercial defensivo estará representado por Daniel O’Brien, Deputy Assistant USTR para Norteamérica, quien previamente trabajó en el Departamento de Comercio estadounidense en investigaciones antidumping y auditorías a empresas extranjeras.

Su experiencia podría cobrar relevancia en discusiones sobre prácticas desleales, subsidios industriales y competencia frente a productos asiáticos dentro de las cadenas de suministro regionales.

Amanda Mayhew

En la parte ambiental participará Amanda Mayhew, Deputy Assistant USTR para Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien colaboró en la implementación del Capítulo 24 del T-MEC sobre medio ambiente.

Mayhew ha trabajado temas relacionados con comercio ilegal de vida silvestre, pesca, madera, minerales críticos y cadenas de suministro “verdes”, además de políticas vinculadas con acero y aluminio sustentable.