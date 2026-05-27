Llamen a los refuerzos: Pemex necesitará apoyos gubernamentales, al menos, hasta 2028: Moody’s

Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá dependiendo del respaldo financiero del gobierno federal, al menos, hasta 2028, debido a sus elevadas necesidades de financiamiento, débil generación de flujo de efectivo y crecientes presiones operativas, advirtió Moody’s Ratings.

De esta manera, se incumpliría el objetivo del Plan Estratégico de Pemex para 2025-2035, en el que se presumía que la petrolera dejaría de recibir apoyos gubernamentales a partir de 2027, ya que podría salir adelante con recursos propios.

La calificadora señaló que, pese al sólido y visible apoyo de la administración federal, la petrolera continuará registrando flujo de caja libre negativo en los próximos años, mientras enfrenta elevados vencimientos de deuda y un deterioro estructural en sus operaciones.

“El apoyo del gobierno federal a PEMEX continuará con la actual administración”, indicó Moody’s, al recordar que el gobierno respaldó a la empresa con más de 40 mil millones de dólares en 2025 y presupuestó otros 14 mil millones de dólares para 2026, destinados principalmente a cubrir vencimientos de corto plazo.

La agencia explicó que, aún con este respaldo, Pemex seguirá requiriendo apoyo gubernamental tanto para refinanciar deuda como para sostener sus necesidades operativas.

“Bancos de desarrollo, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), están listos para proporcionar financiamiento adicional, en particular para apoyar los pagos a proveedores, lo que refuerza la importancia sistémica de la empresa”, se puede leer en el reporte.

¿Cuál es la principal presión crediticia de Pemex?

Moody’s añadió que el desempeño operativo de la petrolera continúa siendo la principal fuente de presión crediticia, debido al agotamiento de campos maduros, la limitada inversión en exploración y producción, así como los bajos márgenes en refinación.

La calificadora destacó que los principales yacimientos de Pemex presentan tasas de declive significativas, particularmente Maloob, Zaap, Quesqui y Tupilco Profundo, mientras que la reducción en el gasto de capital limita la capacidad de la empresa para compensar la caída natural de producción.

Además, advirtió que los subsidios a combustibles y la intervención gubernamental en la fijación de precios continúan restringiendo la rentabilidad del negocio de refinación, incluso en un contexto de altos precios internacionales del petróleo.

Moody’s prevé que Pemex continuará recurriendo al mercado de deuda para fortalecer su liquidez, aunque las nuevas emisiones se destinarían principalmente a refinanciar pasivos existentes y no a nuevas inversiones productivas.

“Prevemos que, probablemente, Pemex regrese al mercado nacional en la segunda mitad del año por un monto similar a su reciente emisión de aproximadamente mil 700 millones de dólares para fortalecer su liquidez. Sin embargo, el momento de un posible regreso a los mercados internacionales sigue siendo incierto”, apuntó.