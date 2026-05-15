Juan Carlos Carpio llega a Pemex; paraestatal explorará regresar a mercados internacionales

La llegada de Juan Carlos Carpio a la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) abre la puerta a que la petrolera evalúe su regreso a los mercados internacionales de deuda, luego de la exitosa colocación de certificados bursátiles realizada este año en el mercado local.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, confirmó en conferencia de prensa que el gobierno federal y la dirección de finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada hasta este jueves por Juan Carlos Carpio, analizan distintas alternativas de financiamiento con el objetivo de fortalecer el perfil financiero de la empresa productiva del Estado.

“Hubo un regreso de la empresa a los mercados locales en moneda nacional que fue bastante exitoso y vamos a estar evaluando en todo momento las condiciones del mercado; vamos a estar, en su momento, aplicando la estrategia para mejorar su perfil financiero. No podríamos decir más que estamos analizando las alternativas y las condiciones”, subrayó durante la presentación del último reporte trimestral de Hacienda.

La posibilidad de retomar emisiones internacionales ocurre en un contexto en el que Pemex ha buscado fortalecer su posición financiera tras reaparecer en el mercado local de capitales después de casi una década de ausencia.

Durante su última conferencia con inversionistas como director corporativo de finanzas, Juan Carlos Carpio destacó que en febrero de 2026 la petrolera concretó una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, considerada la colocación más grande realizada por un emisor privado en el mercado local, con una sobresuscripción de 2.5 veces.

La elevada demanda permitió mejorar las condiciones de colocación y establecer nuevos referentes para futuras operaciones de refinanciamiento, fortaleciendo la capacidad de negociación de la empresa y ampliando sus opciones de fondeo.

Además, los recursos obtenidos se destinaron al pago de pasivos con vencimientos en 2026, lo que ayudó a disminuir presiones financieras de corto plazo. Tan solo en el primer trimestre del año, Pemex logró reducir en mil 126 millones de dólares sus necesidades de amortización tras retirar anticipadamente vencimientos de deuda.

La estrategia también incluyó mejoras en sus líneas de crédito. La petrolera consiguió reducir en 85 puntos base el margen de créditos revolventes en pesos y en 125 puntos base en dólares, además de extender vencimientos hasta 2029, fortaleciendo sus condiciones de liquidez y reduciendo riesgos de refinanciamiento.

Con este escenario, la administración encabezada ahora por Juan Carlos Carpio evaluará nuevamente la posibilidad de acceder a los mercados internacionales para diversificar sus fuentes de financiamiento y continuar con su estrategia de manejo de pasivos, aunque la decisión final dependerá de las condiciones globales de mercado y del apetito de los inversionistas por deuda de la petrolera mexicana.

¿Quién es Juan Carlos Carpio, nuevo director de Pemex?

Juan Carlos Carpio Fragoso estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente realizó una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En términos de trayectoria, su perfil ha estado mucho más ligado a las finanzas gubernamentales que a la operación petrolera.

Fue director general de Administración Financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.