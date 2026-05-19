Pemex fortalece su posición financiera y operativa

Pemex cuenta con bases reales para sostenerse en el largo plazo y consolidarse como un actor estratégico de la soberanía energética de México. (Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2026, reflejo de los avances positivos en las acciones de reestructuración financiera y administrativa realizados durante el primer año de esta administración:

Reducción adicional de 7 por ciento de su deuda.

Disminución de 13 por ciento en el costo financiero de la deuda.

Pago por más de 152 mil millones de pesos a proveedores.

Estabilización de la plataforma productiva durante cinco trimestres consecutivos.

Incremento de 4 por ciento en las ventas internas.

Es importante señalar que aunque se presentó reducción de ingresos por exportaciones, al mismo tiempo hubo una reducción también de costos por menores importaciones de combustibles en 23 por ciento.

Lo anterior responde al fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación impulsado por las Refinerías Olmeca y Tula.

Como resultado, y en línea con la estrategia de autosuficiencia energética, se registró un incremento de 40 por ciento en la producción de gasolinas, diésel y turbosina.

La mejora operativa se reflejó en un resultado operativo de 6,520 millones de dólares, medible a través de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ello, conforme al EBITDA, -indicador que permite conocer si una empresa está generando flujo y capacidad operativa por sí misma -.

Con respecto a la información difundida en distintos espacios sobre los resultados financieros del primer trimestre, Pemex informa que el resultado neto reportado no refleja presiones directas sobre la liquidez de la empresa ni afectaciones a su flujo de efectivo.

Como ocurre en cualquier empresa, el estado de resultados se integra a partir de variables contables y financieras alineadas a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que constituyen la base para la elaboración de los reportes financieros.

En este sentido, el resultado neto del trimestre no implicó presiones al flujo real de caja. Entre los ajustes contables, se observan el impacto cambiario en la valuación de la deuda denominada en dólares y la depreciación contable de activos. Cabe destacar que la suma de estos ajustes contables fue superior al resultado neto presentado en el periodo.

Estos resultados positivos son reflejo de la reestructura financiera y administrativa de Petróleos Mexicanos. La empresa pública del Estado genera valor a partir de sus actividades productivas, lo que se refleja en una mejora de sus indicadores financieros.

Pemex cuenta con bases reales para sostenerse en el largo plazo y consolidarse como un actor estratégico de la soberanía energética de México.

La información correspondiente se encuentra disponible en el estado de resultados publicado por la empresa y puede ser consultada públicamente.