Peso tiene ‘bajón’ por aversión a activos de riesgo: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY 19 de mayo?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este martes 19 de mayo.

El regreso de un menor apetito por los activos de riesgo baja al peso ante el dólar este martes 19 de mayo por las tensiones de la guerra en Medio Oriente.

EU e Irán habían dado señales de avanzar en las negociaciones después de que Donald Trump canceló una serie de bombardeos esta semana por petición de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, el presidente de EU advirtió que el Pentágono está preparado para “lanzar un ataque a gran escala contra Irán en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Tras casi tres meses de guerra entre EU e Irán, miembros de la OTAN estudian la posibilidad de ayudar a los buques a transitar por el Estrecho de Ormuz si la vía marítima no se reabre a principios de julio.

Así está el tipo de cambio este martes

El peso se deprecia 0.69 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, 12 centavos más con respecto al cierre del lunes 18 de mayo.

“El peso mexicano se ubica en el lugar 8 entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio presenta sesgo alcista ante el fortalecimiento del dólar, en un entorno de cautela entre los inversores y menor atractivo por las divisas con mayor exposición al riesgo”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.83 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.87 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.68 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.37 por ciento.

La moneda que más se deprecia ante el dólar este martes 19 de mayo es el won surcoreano, que pierde 1.03 por ciento. Le siguen el real brasileño con 0.85 por ciento; el dólar australiano con 0.75 por ciento; el shekel israelí con 0.72 por ciento, y el peso chileno con 0.67 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg