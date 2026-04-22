¿Por qué la guerra en Medio Oriente podría afectar a México y dejarlo ‘seco’ de combustibles?

Atzayaelh Torres detalló que, según fuentes de alto nivel, la TAD de Reynosa ha reportado un almacenamiento en cero absoluto. (Foto: Especial)

El abasto de combustibles y los precios de la gasolina son temas que le ‘quitan el sueño’ a varios países, entre ellos México, en un contexto de fuerte tensión en los mercados por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Aunque el gobierno de México ha descartado que la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor parte de los buques petroleros que abastecen el mundo, afecten a la economía del país, sus acciones demuestran lo contario.

En opinión de Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero, “el tema de gasolinas y diésel, el tiempo nos alcanzó”.

“Es importante resaltar que la seguridad energética de una nación se fundamenta en la resiliencia de su infraestructura y en la profundidad de sus inventarios críticos, no en la narrativa política de la autosuficiencia”, aseveró en su columna de este miércoles titulada ‘Ahí viene el desabasto de combustibles’.

Recalcó que lo que pasa en las “Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex es la materialización de un riesgo sistémico largamente advertido: la parálisis logística por agotamiento de reserva”.

Alertó que el sistema nacional de petrolíferos ha entrado en una fase de estrés operativo “donde la autonomía no se mide en semanas, sino en horas, contraviniendo los lineamientos internacionales y la propia normativa de almacenamiento mínimo que exige al menos cinco días de inventario estratégico”.

¿Qué refinerías reportan cero almacenamiento de combustible?

Atzayaelh Torres detalló que, según fuentes de alto nivel, la TAD de Reynosa ha reportado un almacenamiento en cero absoluto.

Adempas, en el nodo de Mazatlán la capacidad de entrega se ha visto comprometida, obligando a los comercializadores a incurrir en un costoso “turismo logístico” para rescatar moléculas en terminales remotas.

“La geografía del desabasto dibuja un mapa de vulnerabilidad extrema”, advierte en su columna.

Explicó que este fenómeno no es una anomalía aislada. “Es el resultado de una pinza económica donde la volatilidad en el estrecho de Ormuz ha disparado los fletes marítimos de 225 mil a 415 mil dólares”.

Esta medida, señala, ha obligado a los importadores privados a retirarse y ha volcado toda la presión de la demanda sobre una “estructura de Pemex que carece de la flexibilidad necesaria para reaccionar”.

Destacó que el problema de fondo es una asimetría estructural entre la producción y el consumo.

“Mientras la refinación interna enfrenta cuellos de botella por obsolescencia y siniestralidad —con los recientes eventos en la refinería de Dos Bocas como un recordatorio de las limitaciones técnicas—, la red de distribución sufre un asedio constante”, resaltó.

Recordó que en todo abril se han registrado 34 interrupciones operativas, mismas que superan con creces la estadística del mes anterior, esto, alertó, revela que el sistema está siendo operado fuera de sus parámetros de seguridad.

¿Qué hace Pemex para garantizar el abasto de gasolina?

“La respuesta de la estatal se ha limitado a una táctica de contención: movilizar producto de emergencia desde Saltillo a Monclova, o de Zapopan hacia Lagos de Moreno, para evitar la fotografía de la parálisis total. Sin embargo, estos “parches” logísticos no constituyen una solución de Estado”, contó Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero.

Señaló que mientras México siga operando con reservas de subsistencia y una infraestructura de almacenamiento que no crece al ritmo de las necesidades del mercado, la soberanía energética seguirá siendo una aspiración retórica supeditada a la próxima fluctuación de los mercados de ultramar o a la próxima falla en el ducto.

“La crisis del diésel es, en última instancia, el espejo de una política energética que ha priorizado el control ideológico sobre la robustez operativa”, indicó.

Con información de Atzayaelh Torres