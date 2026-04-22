Ahí viene el desabasto de combustibles

En medio de una crisis de precios, y ahora que es tan apropiado hablar de soberanía en un contexto de alta dependencia de México a combustibles extranjeros, es importante resaltar que la seguridad energética de una nación se fundamenta en la resiliencia de su infraestructura y en la profundidad de sus inventarios críticos, no en la narrativa política de la autosuficiencia.

En el tema de gasolinas y diésel, el tiempo nos alcanzó. Lo que hoy atestiguamos en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex es la materialización de un riesgo sistémico largamente advertido: la parálisis logística por agotamiento de reservas. El sistema nacional de petrolíferos ha entrado en una fase de estrés operativo donde la autonomía no se mide en semanas, sino en horas, contraviniendo los lineamientos internacionales y la propia normativa de almacenamiento mínimo que exige al menos cinco días de inventario estratégico.

La geografía del desabasto dibuja un mapa de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con fuentes de alto nivel, en el norte, la TAD de Reynosa ha reportado un almacenamiento en cero absoluto, mientras que en el nodo de Mazatlán la capacidad de entrega se ha visto comprometida, obligando a los comercializadores a incurrir en un costoso “turismo logístico” para rescatar moléculas en terminales remotas. Este fenómeno no es una anomalía aislada; es el resultado de una pinza económica donde la volatilidad en el Estrecho de Ormuz ha disparado los fletes marítimos de 225 mil a 415 mil dólares, forzando la retirada de importadores privados y volcando toda la presión de la demanda sobre una estructura de Pemex que carece de la flexibilidad necesaria para reaccionar.

Y es que el problema de fondo es una asimetría estructural entre la producción y el consumo. Mientras la refinación interna enfrenta cuellos de botella por obsolescencia y siniestralidad —con los recientes eventos en la refinería de Dos Bocas como un recordatorio de las limitaciones técnicas—, la red de distribución sufre un asedio constante. Las 34 interrupciones operativas contabilizadas apenas en lo que va de abril superan con creces la estadística del mes anterior, revelando que el sistema está siendo operado fuera de sus parámetros de seguridad.

La respuesta de la estatal se ha limitado a una táctica de contención: movilizar producto de emergencia desde Saltillo a Monclova, o de Zapopan hacia Lagos de Moreno, para evitar la fotografía de la parálisis total. Sin embargo, estos “parches” logísticos no constituyen una solución de Estado.

Mientras México siga operando con reservas de subsistencia y una infraestructura de almacenamiento que no crece al ritmo de las necesidades del mercado, la soberanía

energética seguirá siendo una aspiración retórica supeditada a la próxima fluctuación de los mercados de ultramar o a la próxima falla en el ducto. La crisis del diésel es, en última

instancia, el espejo de una política energética que ha priorizado el control ideológico sobre la robustez operativa.

PLANEAN CIUDAD INTELIGENTE DESDE CERO

SafeBrok México presentó Smart Green City, un ambicioso proyecto que busca construir la primera ciudad inteligente planificada desde su origen en la península de Yucatán.

Con esta iniciativa, la firma de acompañamiento financiero y soluciones patrimoniales, incursiona en el desarrollo estructurado de ciudades, integrando inversión, planeación urbana y activos reales en una misma visión de largo plazo.

La ubicación no es coincidencia. Smart Green City se ubica en una de las regiones con mayor proyección económica del país, el desarrollo combina entorno natural —rodeado de playas vírgenes y ecosistemas preservados— con infraestructura tecnológica, energías renovables y un concepto de lifestyle resort.

El proyecto inicia con su fase de comercialización denominada “Fundadores”, dirigida a inversionistas y compradores interesados en participar en etapas tempranas de un desarrollo concebido con visión de largo plazo y alto potencial de valorización. Les va a ir bien.