Trump extiende tregua con Irán: Mantiene bloqueo en estrecho de Ormuz mientras alcanzan un acuerdo

Trump atribuyó el colapso de las negociaciones a una estructura de liderazgo “seriamente fracturada” en Irán. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que extenderá el alto el fuego con Irán, luego de que se cancelaran los planes para sostener conversaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump señaló este martes que, aunque Estados Unidos se abstendrá de lanzar nuevos ataques, mantendrá el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas continuar con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas y capaces; por lo tanto, extenderé el alto el fuego hasta que su propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, escribió Trump en redes sociales.

Se estancan conversaciones entre EU e Irán en Pakistán

El vicepresidente JD Vance tenía previsto viajar a Pakistán para reanudar las conversaciones con Irán, pero representantes de Teherán se negaron a asistir, al considerar que las exigencias de Estados Unidos eran poco razonables.

Trump atribuyó el colapso de las negociaciones a una estructura de liderazgo “seriamente fracturada” en Irán.

El mandatario había amenazado con reanudar los bombardeos contra Irán si no se alcanzaba un acuerdo antes de la conclusión del alto el fuego el miércoles. No obstante, indicó que se está absteniendo de atacar a Irán a petición de líderes de Pakistán.

En una entrevista telefónica el lunes, Trump dijo que era “altamente improbable” que extendiera el cese de hostilidades si no se lograba un acuerdo antes de esa fecha.

Reunión de Trump con Seguridad en la Casa Blanca

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Trump decidió extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió el presidente.

“Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, agregó sobre las negociaciones.

Con información de EFE