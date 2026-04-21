Guerra de Trump con Irán encarece carreteras de Sheinbaum: Precio del asfalto sube 12%

La presidenta Sheinbaum incluyó las carreteras como uno de sus principales ejes en el Plan Nacional de Inversión.

La guerra entre Donald Trump e Irán está encarecido la construcción de las carreteras de la presidenta Claudia Sheinbaum, apuntó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) al advertir de fuertes incrementos en el precio de las gasolinas y el diésel.

Luis Rafael Méndez Jaled, presidente del grupo, señaló que la guerra en Medio Oriente está generando presiones “relevantes” para el sector, además de incremento en los costos operativos de las empresas.

“Habrá que ver con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cómo considerar estas escalatorias de precios para no afectar los contratos que ya se habían realizado y que sí están teniendo sus impactos y están afectando a los usuarios”, comentó el directivo.

El alza en los combustibles también ha generado un alza en el precio del asfalto, lo cual ha provocado un aumento hasta del 12 por ciento en las obras carreteras del Gobierno de Sheinbaum.

“El incremento en los costos del diésel, las gasolinas y el asfalto está generando presiones en nuestra industria. Estos insumos tienen un impacto directo en los costos de ejecución de obra, como el acero, particularmente se ve reflejado en maquinaria, en transporte y pavimentación”, señaló Luis Armando Díaz Infante Chapa, secretario de la CMIC.

Pemex se pone ‘al corriente’ con el pago de cuentas a proveedores

El presidente de la Cámara aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se encuentra realizando los pagos correspondientes al primer trimestre del año a sus proveedores, sin embargo, aún se encuentra negociando las deudas anteriores a 2026

“Todo lo que están ejerciendo desde 2026, el pago sí está siendo puntual. Lo que están haciendo son las renovaciones de las deudas de los años anteriores, es ahí donde tal vez las empresas que tenían estas crisis pues están teniendo trabajo y están soportando con trabajo actual”, detalló Luis Rafael Méndez Jaled.

El líder del sector aseguró que de cada 100 pesos de inversión productiva en México, casi 60 pesos lo aporta la industria de la construcción.

“La lección es clara: México tiene un gran potencial. La evidencia internacional indica que necesitamos elevar la inversión pública a niveles de entre el 5 y el 6 por ciento del PIB para cubrir adecuadamente las necesidades de infraestructura del país”, apuntó el presidente de la CMIC.