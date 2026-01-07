Pemex pagará casi 30 mmdp de deudas con proveedores y contratistas; tardará hasta 8 años

Los convenios firmados por Pemex representan tan solo el 5.6% de la deuda total de la petrolera.

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la emisión de un convenio modificatorio que establece que podrá pagar hasta 29 mil 235 millones de pesos de deuda con proveedores y contratistas hasta en ocho años, reveló el formulario 6-K entregado por la petrolera a la Comisión Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El reporte de Pemex especificó que la firma de estos convenios corresponde a deuda contraída a lo largo de 2025, y que podrá saldarlos mediante pagos trimestrales de capital e intereses.

Sin embargo, este convenio es una pequeña ‘aspirina’ respecto a la deuda de Pemex acumulada con proveedores y contratistas, ya que al cierre del tercer trimestre de 2025 (últimas cifras disponibles), este tipo de deuda ascendió a 517 mil millones de pesos.

De esta forma, el monto de los convenios firmados por Pemex representa el 5.6 por ciento de la deuda total de la empresa con sus proveedores y contratistas.

Pemex dice que tiene capital disponible para pagar deudas

“A pesar de estas obligaciones, Pemex espera que los flujos de efectivo netos de sus actividades operativas y financieras, el efectivo disponible de nuestras líneas de crédito disponibles, las contribuciones de capital y el efectivo y equivalentes de efectivo serán suficientes para cumplir con nuestros requisitos de capital de trabajo, servicio de la deuda y gastos de capital para el resto de 2025”, se puede leer en el reporte.

Agregó que su capacidad para recaudar efectivo de las actividades de financiamiento y cualquier contribución adicional del Gobierno Mexicano involucra asuntos fuera del control de su administración y no puede haber garantía de que dichos esfuerzos puedan tener éxito.

Pemex también aceptó que mantiene una deuda considerable, incurrida principalmente para financiar las inversiones de capital necesarias para llevar a cabo sus proyectos de inversión y sus gastos operativos.

“Debido a la elevada carga fiscal derivada del pago de derechos de extracción de hidrocarburos, los flujos de efectivo derivados de las operaciones de Pemex en los últimos años no han sido suficientes para financiar completamente sus operaciones y programas de inversión de capital, que han sido parcialmente financiados por las aportaciones de capital del Gobierno Federal”, subrayó.