¿Y esta rosa? Pemex da ganancias del 24 % en 2025 a sus inversionistas

Una avalancha de apoyo sin precedentes por parte del gobierno de México este año resultó en una ganancia inesperada para los inversionistas de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los bonos en dólares de la petrolera estatal han generado una rentabilidad promedio del 24 por ciento este año, según datos recopilados por Bloomberg.

Esto representa más del doble del promedio de la deuda corporativa latinoamericana y, por mucho, el mejor rendimiento entre sus pares, según los datos. Solo unos pocos bonos gubernamentales de la región, como los de Ecuador y Bolivia, registraron una rentabilidad mayor en 2025.

Este repunte se produjo cuando México se embarcó en una ola de endeudamiento sin precedentes al vender más de 41 mil millones de dólares en bonos soberanos en moneda fuerte en 2025, declarando explícitamente que los fondos de algunas de sus operaciones se destinarían a una aportación de capital a la petrolera Pemex.

Esta medida reforzó las expectativas de que la presidenta Claudia Sheinbaum seguirá apoyando a la compañía, lo que ha acercado los rendimientos de los bonos de Pemex a los de la deuda del gobierno mexicano, lo que indica que los inversores perciben un riesgo significativamente menor que hace unos meses.

“El apoyo del gobierno este año demostró lo que siempre habíamos creído: que existe una garantía implícita para Pemex por parte del soberano”, afirmó Graham Stock, estratega senior de deuda soberana para mercados emergentes de RBC Bluebay. “Esto debería significar que el nuevo diferencial más ajustado se convierta en la norma”.

Según Stock, puede ser difícil mantener el mismo nivel de desempeño en 2026, aunque agregó que Pemex “debería seguir teniendo un desempeño sólido”.

¿Cómo termina Pemex el 2025?

Ahora que las necesidades financieras de corto plazo de Pemex están en gran medida cubiertas, la compañía debe centrar su atención en revertir una caída de décadas en la producción de petróleo, reduciendo la dependencia de México del gas estadounidense y aumentando la eficiencia en las refinerías que generan pérdidas para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció el miércoles que Pemex había alcanzado algunos de sus primeros acuerdos con socios del sector privado, con el objetivo de impulsar la producción de la compañía, que se ha desplomado a aproximadamente la mitad de su nivel máximo de hace 20 años. Pemex ha adjudicado cinco de los 11 contratos de empresas conjuntas que planeaba firmar antes de fin de año, informó Reuters el martes.