Peña Nieto perdonó una deuda que tenía Cuba con Pemex: ‘La condonó en 2013’, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este lunes 22 de diciembre que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano condonó una deuda que Cuba mantenía con Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de una serie de acuerdos financieros y comerciales entre ambos países.

Sheinbaum explicó que hace 12 años se realizó una condonación de deuda mediante la cual se perdonó el adeudo del gobierno cubano con Pemex. “Con una donación de deuda en 2013, el gobierno de Peña Nieto condonó la deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos”. añadió en su mañanera.

Además, la presidenta de México señaló que en ese mismo periodo se condonó el 70 por ciento de la deuda histórica de Cuba con Bancomext y se reestructuró el resto con el objetivo de fomentar el comercio bilateral.

“Condonó 70 por ciento de la deuda histórica con Bancomext y reestructuró el resto para fomentar el comercio bilateral. La cronología de encuentros presidenciales es otro tema, pero es importante que lo conozcan”, afirmó.

La mandataria adelantó que este martes recibirá información detallada sobre los acuerdos en materia petrolera que México ha sostenido con Cuba a lo largo de distintos gobiernos, sin importar el partido político en el poder.

“Me pasó Efraín, un compañero de Relaciones Exteriores, los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca, porque si no, parece que solamente: primero, lo hacemos en un marco legal, como país soberano; y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, subrayó.

Sheinbaum insistió en contextualizar estos acuerdos para evitar otras interpretaciones y destacó que la relación con Cuba se ha mantenido de manera constante a lo largo de diversas administraciones.

Sheinbaum confirma envíos de petróleo de México a Cuba

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó el envío de petróleo de México a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales de “cooperación energética y financiera” y en “continuidad a serie de apoyos” que se han dado “históricamente” a la isla caribeña.

“Primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, manifestó la mandataria en su conferencia de prensa matutina tras información de la entrega de 80 mil barriles de combustible de México a la isla caribeña para aliviar la crisis de apagones.

La titular del Ejecutivo no dio detalles sobre precios o cantidades de barriles entregados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Cuba. Sin embargo, enfatizó en que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo” con la isla “desde hace mucho tiempo”.

Sheinbaum apuntó sostuvo que más adelante Pemex dará a conocer la información del precio, así como gastos de transporte, carga y descarga, pero recordó que estas entregas también se realizan por “motivos humanitarios al pueblo de Cuba”.

“La relación México-Cuba es histórica, México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (en la Organización de los Estados Americano (OEA)), entonces independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba, no es algo nuevo y todo se hace en el marco de la ley”, enfatizó la gobernante mexicana en el Palacio Nacional.

Con información de EFE