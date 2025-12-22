Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 22 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que ofrezca detalles sobre su recorrido del tren suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de diciembre?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre los precios de la gasolina y de la canasta básica.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Sheinbaum desmintió que Emilia Calleja deje de ser titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aseguró que es una “muy buena” servidora pública.
- Sheinbaum reiteró la postura de México sobre no intervenir entre la tensión que se mantiene entre EU y Venezuela.
- Al ser cuestionada sobre sus previsiones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Sheinbaum aseguró que habrá buenos resultados económicos el próximo año.
- La presidenta Sheinbaum ‘celebró’ el recorte a las tasas de interés del Banco de México (Banxico) y descartó que aumente la inflación.
- Claudia Sheinbaum afirmó que la posición sobre el régimen cubano es “una diferencia” entre el Gobierno de México y Estados Unidos, pero negó que esto influya en la relación con su socio comercial más importante.
- La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la proliferación del discurso antimigrante, que ahora se percibe en Chile tras la victoria de José Antonio Kast, presidente electo, quien propuso un “corredor humanitario” para la repatriación de migrantes.
- La mandataria insistió en la disposición de su Gobierno para mediar los conflictos entre países para alcanzar una solución pacífica, ello en el marco del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
- La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que como ya es costumbre y ocurre desde hace años, elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses vendrán a México para recibir capacitación en colaboración la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- La presidenta Claudia Sheinbaum opinó que la ‘Ley Esposas’ va orientada, aunque no mencionó los nombres de las personas que se señala podrían verse beneficiadas con la reforma aprobada en San Luis Potosí y que parece avanzar en Nuevo León.
- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que durante la reunión que se sostuvo ayer con transportistas y productores se tuvieron avances, donde se acordó próximas reuniones y que no habría bloqueos, como amenazaron las organizaciones.
- Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE, presentó en qué serán ocupados los 115 millones de pesos que se recaudaron por el sorteo ‘México con M de Migrante’, organizado por la Lotería Nacional en septiembre.
- Sergio Salomón Céspedes, director del Instituto Nacional de Migración de México, presentó la estrategia Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025 para acompañar la entrada y tránsito de connacionales que viene desde Estados Unidos a visitar a sus familiares.
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que van 145 mil 537 connacionales repatriados de Estados Unidos entre el 20 de enero y 17 de diciembre.