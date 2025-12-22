Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 22 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que ofrezca detalles sobre su recorrido del tren suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de diciembre?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre los precios de la gasolina y de la canasta básica.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’