Afianzan Grupo Mexicano de Aerolíneas: Viva y Volaris concentrarían el 69% del mercado nacional

La alianza entre Viva Aerobus y Volaris, llamada Grupo Mexicano de Aerolíneas, enfrenta desafíos regulatorios debido a la concentración de mercado que generaría en México y Estados Unidos.

De acuerdo con analistas consultados por El Financiero, esta integración podría motivar la imposición de condicionantes por parte de las autoridades antimonopolio para mitigar riesgos en el sector.

El objetivo sería impedir el control discrecional de tarifas y evitar una concentración excesiva en rutas específicas que pudiera derivar en desventajas para los usuarios.

Según los especialistas, la intervención de los entes reguladores es fundamental para garantizar condiciones de competencia y prevenir un dominio que afecte la dinámica del transporte aéreo transfronterizo.

Datos consultados revelan que, de concretarse, este ente concentraría alrededor del 69 por ciento del total de pasajeros movilizados por aerolíneas mexicanas, convirtiéndose en el actor preponderante de la aviación nacional.

La participación de mercado de la nueva empresa sería más del doble de la que tiene Aeroméxico.

Viva-Volaris tendrá la mayor parte del mercado mexicano de aviación.

En tanto, si se considera el volumen total de pasajeros que viajaron desde y hacia México, incluyendo a empresas estadounidenses, europeas, asiáticas, suramericanas y canadienses, la cobertura de mercado del Grupo Mexicano de Aerolíneas rondaría el 44 por ciento.

“Esto califica como concentración. De entrada, una concentración con este nivel de acumulación de mercado prende los focos rojos en cualquier autoridad antimonopolio”, refirió Juan Carlos Machorro, experto en Derecho Aéreo en Santamarina y Steta.

Uno de los objetivos de la alianza es atacar el mercado transfronterizo México-Estados Unidos, que representa unos 40 millones de pasajeros, ha detallado en llamada con inversionistas Enrique Beltranena, director general de Volaris.

El anuncio se da en medio de un conflicto en materia aérea entre EU y México, además de un nuevo organismo antimonopolios nacional que deberá mostrar su perfil técnico para evaluar la eventual fusión de aerolíneas.

De acuerdo con cifras de la AFAC, la alianza Volaris-Viva Aerobus sería también dominante en el tráfico de pasajeros entre los aeropuertos mexicanos y los estadounidenses, pues concentraría alrededor de un cuarto del mercado binacional, desplazando a American Airlines, que tiene el 18 por ciento de los pasajeros que se transportan entre ambas naciones.

“No es necesariamente una buena noticia para las aerolíneas estadounidenses. En el avance de la operación, México tiene que acelerar el paso, eso le toca al gobierno, de lograr una mejor convivencia del Acuerdo Bilateral”, remarcó Carlos Torres, especialista aéreo independiente.

¿Tarifas bajas?

Aunque la alianza está sometida a la revisión regulatoria en México, EU, Colombia y otros mercados en donde operan las líneas aéreas, el nuevo grupo empresarial concentrará más de dos terceras partes del volumen de pasajeros atendidos por empresas nacionales, con la promesa de ofrecer menores costos a sus usuarios.

En conferencia con inversionistas, Enrique Beltranena, director general de Volaris, destacó que ambas empresas son muy parecidas en sus estructuras, además de que este nuevo grupo concentrará poco más de 250 aviones.

El principal indicador que las empresas destacan para impulsar su alianza es la obtención de mejores condiciones para la adquisición de aeronaves, así como la eficiencia en costos operativos que les permitiría ampliar sus márgenes, al tiempo de incrementar sus flotas.

“Los precios bajos siguen siendo un motor fundamental del crecimiento del volumen en un mercado de viajes aéreos con poca penetración como México. El crecimiento es el pilar fundamental de nuestra estrategia”, agregó Beltranena.

Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, destacó que el crecimiento de la nueva empresa conjunta estará basada en la demanda que asegurará el crecimiento sostenido y las tarifas de bajo costo.

“Viva y Volaris operan con un alto grado de compatibilidad en la flota aeroportuaria, la infraestructura, la tecnología, los sistemas de reservas, los proveedores y las capacidades técnicas. Esto genera un potencial sustancial de sinergias y una oportunidad significativa para reducir los costos de propiedad de aeronaves, que representan el mayor gasto”, detalló Zuazua.

Las autoridades antimonopolio deberán determinar si la alianza propicia el control de precios y debilita el modelo de bajo costo, antes impulsado por la competencia entre ambas empresas.