Aeroméxico regresa a los mercados bursátiles con retos por enfrentar

Después de tres años fuera de los mercados, Aeroméxico ‘voló’ de regreso a los mercados bursátiles, luego de una reestructura de deuda bajo la ley de quiebras en Estados Unidos.

Aunque la aerolínea reportó ganancias en el tercer trimestre, sus ingresos y utilidad cayeron en 2025. Además, enfrenta desafíos como la suspensión de vuelos hacia la Unión Americana desde el AIFA y el AICM, así como la posible disolución de su alianza con Delta.

A pesar de ello, Aeroméxico apuesta por su expansión internacional, especialmente en Europa, y confía en su modelo de negocio para superar la turbulencia.

En los primeros tres trimestres del año sus ingresos totales disminuyeron 16.3 por ciento anual.

Por otro lado, la utilidad neta de la aerolínea bajó 66.5 por ciento en los primeros nueve meses del año, debido al efecto que las compensaciones del fabricante Boeing por equipos puestos en tierra hace unos años, y a los ingresos extraordinarios por la emisión de boletos que no fueron reclamados tras la emergencia sanitaria.

En el tercer trimestre, Aeroméxico tuvo ganancias por 97 millones de dólares, un retroceso del 54 por ciento anual.

“En cuanto a los resultados del tercer trimestre, Aeroméxico volvió a obtener un sólido desempeño, lo que demuestra la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la excelente labor de nuestro equipo. El tercer trimestre es tradicionalmente nuestro periodo de mayor actividad del año”, refirió en llamada con analistas Andrés Conesa, director general de la aerolínea.

En el mercado nacional, Aeroméxico enfrentó un enfriamiento de la demanda hasta septiembre; en contraparte, el tráfico internacional de pasajeros creció.

Es allí, en donde Aeroméxico tiene su mayor rentabilidad, y la oportunidad de continuar creciendo con una mejor perspectiva de ingresos por pasajero en el segmento premium.

“Los ingresos de las unidades premium superaron a los de la cabina principal en cinco puntos porcentuales interanuales. Si bien ambas cabinas ofrecen márgenes sólidos, seguimos observando una creciente demanda de productos y servicios premium”, detalló Aaron Murray, director comercial de Aeroméxico.

Las aeronaves de fuselaje ancho han continuado brindando buenos rendimientos a Aeroméxico.

En ese sentido, las operaciones a Europa constituyen las más rentables para Aeroméxico, en donde la aerolínea ha encontrado fortaleza frente a un entorno desafiante en el mercado hacia y desde Estados Unidos.

En los vuelos hacia y desde España, Italia y Países Bajos, Aeroméxico domina el mercado frente a los competidores europeos, mientras que en vuelos hacia Francia y Reino Unido se abre paso.

“Vemos oportunidades adicionales en toda nuestra red de larga distancia, especialmente en Europa, como lo demuestra nuestro reciente anuncio de nuevas rutas desde Ciudad de México a Barcelona y desde Monterrey a París. Ambas comenzarán el próximo verano”, remarcó Conesa.

Volando alto

Medidas del Departamento de Transporte de EU no afecta a Aeroméxico en el corto plazo

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, dijo que la decisión del Departamento de Transporte (DOT) de suspender los nuevos vuelos hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no afectará a la aerolínea en el corto ni en el mediano plazo, pero confió en que este conflicto se resuelva pronto.

“En los últimos dos años, después de estar en la Categoría 2, como saben, categoría que México mejoró hace un par de años cuando nosotros pasamos a la Categoría 1, implementamos todos los vuelos que necesitábamos. Así que estamos donde queríamos estar hoy. Una vez más, esperamos con confianza que ambos gobiernos lleguen pronto a un entendimiento”, refirió el director general de la aerolínea.

Conesa agregó que espera se resuelvan las diferencias respecto al transporte de carga, “que ha sido el principal punto de discusión entre ambos países”.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos considera que México violó el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo al suspender las operaciones de carga dedicada en el AICM, para empujar a las empresas aéreas a trasladarse al AIFA, el gobierno mexicano ha insistido en que este movimiento se realizó para aminorar la saturación del primer aeropuerto.

“Les brindamos nuestro apoyo en todo lo que necesiten. Y esperamos que resuelvan esto”, remarcó.

Aeroméxico también enfrenta la posible disolución de su alianza con Delta.

Si bien, la autoridad estadounidense había dado como plazo el final de diciembre de este año para concluir este acuerdo interlineal entre Aeroméxico y Delta, un tribunal de apelaciones suspendió la orden hasta que no se analice de fondo el asunto.