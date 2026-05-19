¿No querías registrar tu línea móvil? Estas compañías registran tus datos telefónicos automáticamente

¿Ya registraron tu línea móvil y ni te diste cuenta? Algunas compañías telefónicas hacen el proceso y tú no tienes que encargarte de ello, pero, ¿cuáles son y cómo funciona?

El registro de líneas móviles en México es obligatorio para todos los mexicanos; sin embargo, si tienes un servicio pospago, es decir, un plan de renta fija, son las compañías las que se encargan, al ya tener tus datos.

Registro de líneas móviles: ¿Qué compañías telefónicas deben hacer el proceso por ti?

Todas las compañías en México que ofrecen planes pospago están obligadas a hacer el registro nacional de líneas móviles.

Ya sea que tengas Telcel, AT&T, Movistar o cualquier otra que funcione con un sistema de pago fijo después del uso del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que, en el caso de los planes de renta fija, los operadores ya cuentan con los datos de identidad de los clientes. Por ello, la responsabilidad de registrar las líneas telefónicas recae en las empresas.

En contraste, si tienes un plan prepago, como pueden ser las recargas telefónicas cada que lo necesitas y sin ningún contrato, sí debes realizar un registro manual por tu cuenta.

Diputado busca frenar el registro de líneas móviles

La oposición ahora alerta por el registro de líneas móviles sin el consentimiento de los clientes, y Francisco Sánchez Villegas, diputado local de Chihuahua, insiste que están “violando tus derechos”.

“El registro de líneas celulares ha sido un completo fracaso, más de 100 millones de mexicanos no hemos registrado nuestra línea, y ahora resulta que Telcel, Movistar y AT&T están registrando las líneas sin que el usuario lo valide, lo tramite y lo autorice, y lo más importante, lo están vinculando con la CURP Biométrica”, reclamó el legislador.

Ante esta situación, y luego de que dijeran que el registro de líneas móviles sumó 18 millones de unidades en los últimos días, Sánchez Villegas anunció que promoverá una iniciativa en el Congreso local para prohibir que las compañías realicen el proceso “sin consentimiento previo de los usuarios”.

En caso de que continúen estos registros de líneas telefónicas, las compañías serán sancionadas.

“El teléfono es nuestro, no nos lo regaló el gobierno, por eso es importante continuar esta batalla”, insistió el diputado local de Movimiento Ciudadano.