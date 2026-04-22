Vinculación de líneas ‘le pega’ a AT&T: Recargas telefónicas caen a 3.11% en primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026, AT&T México registró una desaceleración de 3.11 por ciento en las adiciones de su segmento de prepago, afectado por el proceso de vinculación obligatoria de líneas móviles que es impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) desde el pasado 9 de enero de 2026.

De acuerdo con la compañía liderada en México por Mónica Aspe Bernal, entre enero y marzo de 2026, la empresa reportó 16 mil 835 adiciones netas en prepago, por debajo de las 17 mil 376 registradas en el mismo periodo del año anterior.

“En Prepago, hubo una disminución esperada, debida al proceso de vinculación de líneas (…) en Pospago, el crecimiento fue de 18.2 por ciento año contra año, alcanzando más de 7 millones de clientes”, señaló la empresa a sus accionistas.

¿Por qué las recargas telefónicas cayeron en AT&T?

La disminución, anticipada por la compañía, respondería a la implementación de mayores controles en la activación de líneas, como parte de las medidas regulatorias orientadas a fortalecer la identificación de usuarios en el mercado móvil mexicano.

A pesar de esta caída en el segmento de prepago (recargas telefónicas), la empresa de origen estadounidense señaló que sus ingresos en México crecieron 20.8 por ciento, al alcanzar un valor de mil 173 millones de dólares.

“En el primer trimestre de 2026 registramos un buen desempeño financiero, impulsado por una ejecución disciplinada y una operación cada vez más eficiente. En el segmento de pospago, logramos un crecimiento destacado, respaldado por una propuesta de valor atractiva y relevante para nuestros clientes”, comentó Mónica Aspe.

En tanto, su flujo operativo, EBITDA, por sus siglas en inglés), alcanzó los 220 millones de dólares, un incremento de 14 por ciento frente al mismo trimestre de 2025. Con este resultado, la firma de telecomunicaciones móviles suma ya 29 trimestres consecutivos con un incremento en su flujo operativo.

“Seguimos manteniendo un enfoque riguroso en la rentabilidad, al tiempo que realizamos inversiones estratégicas para responder a la demanda y seguir elevando la experiencia del cliente”, concluyó Aspe Bernal.