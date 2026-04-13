CURP Biométrica: derecho y herramienta de justicia social

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante una conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Cuartoscuro]

El documento de la CURP Biométrica es una herramienta de justicia social, con la cual el Gobierno de México garantiza que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Este lunes, servidores públicos de la dependencia participaron en la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La funcionaria agregó que no solamente se trata de un avance tecnológico, sino de una transformación en la forma en que el Estado reconoce y protege la identidad de las personas como un derecho.

Este no es un proyecto aislado, dijo, sino parte del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de proteger este derecho humano a la identidad y hacer de la CURP el documento principal en el país, mediante el cual pueden brindarse de manera más eficiente, segura y accesible los servicios gubernamentales; además de reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal.

Señaló que este proceso permitirá avanzar hacia un modelo en que la CURP Biométrica pueda ser adoptada de manera progresiva en toda la población del país, fortaleciendo la confianza en los registros y en los servicios públicos.