Registro de líneas telefónicas: Operadoras descartan pedir prórroga y avanzan en el proceso

Los principales operadores de telefonía móvil de México comenzaron el proceso de vinculación obligatoria de líneas sin solicitar una prórroga adicional a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pese a los retos operativos que implica registrar de forma masiva un promedio de 923 mil líneas por día.

La entrada en vigor del esquema, el pasado viernes, marcó el inicio de uno de los mayores procesos administrativos del sector en años; aun así, tanto Telcel, AT&T, Telefónica Movistar y los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) han optado por avanzar conforme al calendario oficial, que las obliga a registrar a más de 150 millones de usuarios antes del 26 de junio de 2026.

“Telcel no solicitó ninguna prórroga”, comentó a El Financiero Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales para América Móvil.

En el caso de AT&T México, la compañía aseguró estar preparada para cumplir con la obligación de vinculación de líneas, tanto en esquemas presenciales como digitales, conforme a lo establecido por la autoridad regulatoria desde enero de este año.

“No, en AT&T México estamos listos para cumplir con el requerimiento de vinculación de líneas móviles. Nuestros clientes podrán realizar este proceso en la modalidad presencial en cualquiera de nuestros centros de atención o en la modalidad remota”, señaló la empresa dirigida en México por Mónica Aspe.

En tanto, Telefónica Movistar también confirmó que no presentó solicitudes adicionales ante el regulador, y precisó que la última gestión formal relacionada con una posible prórroga no fue impulsada directamente por los operadores, sino por el sector industrial organizado.

De hecho, el pasado 31 de diciembre de 2025, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) envió una petición al Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encabezado por Norma Solano Rodríguez.

“Efectivamente, se solicitó una prórroga por parte de CANIETI a nombre de los afiliados (…) la prórroga se solicitó antes del vencimiento, el pasado 31 de diciembre de 2025”, explicó una fuente cercana a la Cámara representante de la industria.

En este sentido, el sector de las telecomunicaciones móviles continuará con el registro, el cual, según la CRT, se estima país implicará una inyección de capital superior a 4 mil 53 millones de pesos, de los cuales, 22 millones de pesos corresponderán al desarrollo de las plataformas.