Renovar el plan celular es una decisión clave al iniciar el año

El inicio del año suele marcar un punto de inflexión para millones de usuarios y consumidores de telefonía móvil en México, que aprovechan diversas promociones y ajustes comerciales y de precios para renovar o cambiar su plan tarifario.

En un mercado altamente competido, la decisión va más allá del precio y se relaciona directamente con el estilo de vida digital de cada uno de los consumidores.

México supera los 130 millones de líneas móviles en operación y activas, de las cuales alrededor del 80 por ciento corresponden a esquemas de prepago y el resto a planes pospago.

Esta estructura de mercado refleja un consumidor cada vez más consciente de su gasto, pero también más exigente en cuando a servicios y conectividad digital para su día a día.

En ese contexto, el inicio de año representa una oportunidad para replantear el verdadero y real uso real que le da a su teléfono móvil para sus labores cotidianas.

El consumo de datos, la movilidad diaria, el trabajo remoto y el entretenimiento digital han elevado considerablemente, la importancia de contar con planes que acompañen estas dinámicas sin generar problemas e interrupciones constantes.

“Antes de elegir un plan, piensa en tu estilo de vida digital: si amas el streaming, navegar por internet y las redes sociales, deberás buscar planes que cuenten con una alta capacidad de GB o ilimitados”, señaló Juan Carlos Alvarado, director de Go to market B2C de Telefónica Movistar México.

El directivo subrayó que la elección debe considerar también variables como el roaming para quienes viajan, la posibilidad de compartir datos y los beneficios adicionales incluidos en la oferta, desde aplicaciones hasta servicios de valor agregado que complementan la experiencia digital cotidiana.

“Un buen plan te debe dar la libertad para vivir tu mundo digital sin interrupciones. Piensa en cómo usas tu conexión y tus GB disponibles”, afirmó Alvarado.

Trabajo

Usuarios de pospago, cada vez más exigentes

El uso intensivo de datos se ha normalizado en los últimos años debido al entretenimiento y la utilización de las redes sociales.

El uso de videollamadas para trabajar, plataformas de streaming, el escuchar música en línea y la navegación constante han elevado el consumo promedio mensual de los consumidores, especialmente entre usuarios con planes de pospago, quienes son cada vez más exigentes y que hoy en día concentran los mayores volúmenes de tráfico móvil en el país.

“Con un plan de 18 GB o superior, el mundo digital de los usuarios no se detiene, pues pueden disfrutar y tener acceso a más de 25 horas de streaming de video o más de 22 horas en videollamadas continuas para poder trabajar”, explicó el directivo.

La cobertura se mantiene como un factor decisivo al momento de renovar.

La alta movilidad en zonas urbanas y metropolitanas hoy exige redes estables y sin interrupciones en los espacios donde los usuarios pasan la mayor parte del día, como es el hogar, el trabajo o durante los trayectos diarios.

“Una amplia cobertura permite mantener una comunicación constante y aprovechar mejor los servicios, evitando frustraciones y desconexiones inesperadas que impidan una comunicación fluida”, puntualizó Alvarado.

Otro elemento que cobra vital relevancia es la transparencia en los planes de pago.

En un entorno de mayor vigilancia del gasto familiar, los usuarios buscan precios y esquemas de consumo claros, sin cargos ocultos ni condiciones poco visibles que puedan encarezcan el servicio con el tiempo.

“La transparencia es un elemento clave para tomar una buena decisión de compra. Un plan claro te permite saber exactamente cuánto vas a pagar sin tener sorpresas más tarde”, sostuvo el directivo de Telefónica Movistar México.

A ello se suman los programas de lealtad, cada vez más comunes en la industria, con el que muchos operadores buscan retener a los clientes mediante beneficios adicionales.

Datos extra, experiencias digitales y recompensas forman parte de una estrategia que apunta a obtener un mayor número de clientes coptados, generar mayor valor más allá de la conectividad.

“Algunos planes celulares incluyen beneficios adicionales por lealtad, que ofrecen buenas recompensas exclusivas simplemente por seguir conectado”, concluyó Alvarado.

Para un mercado que combina masividad y sofisticación digital, el arranque del todos los años se consolida como el momento ideal para revisar hábitos, ajustar planes y alinear el servicio móvil a las nuevas exigencias de los usuarios mexicanos.

Y más en un mercado de más de 130 millones de líneas activas.