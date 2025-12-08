Telefonía digital sin complicaciones

Dalefon, conocido como la “Telefonía Morada”, incursionó en el mercado mexicano al ofrecer una experiencia 100 por ciento digital basada en la eSIM. La plataforma elimina contratos forzosos y permite gestionar líneas desde una app, con activaciones inmediatas y control total.

“Durante décadas, se nos hizo creer que conectarnos implicaba aceptar condiciones impuestas. Dalefon nace con una premisa diferente: la tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés. No vendemos datos; devolvemos control. Ese es el verdadero cambio”, afirmó Víctor Gutiérrez, fundador y CEO de la compañía.

La llegada de Dalefon coincide con un momento clave: México tiene más de 153.3 millones de líneas activas y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) crecen al 56.9 por ciento anual, impulsados por el hartazgo hacia los operadores tradicionales.

Además, el 15.9 por ciento de los dispositivos en el país ya utilizan eSIM, tecnología adoptada por Apple, Samsung y Google, lo que confirma que el mercado está listo para una transformación digital total.

Dalefon también ofrece beneficios únicos, como una eSIM gratuita, activación en minutos y la acumulación de datos no utilizados para futuras recargas. “Durante años, la industria asumió que el usuario buscaba gigas. En realidad, busca certeza y autonomía: saber que puede gestionar su servicio sin obstáculos, moverse con libertad y recibir atención sin fricciones. Dalefon nace para probar que la conectividad también puede ser transparente, justa y centrada en las personas”, agregó Gutiérrez.

Con un enfoque en “más gigas, más valor y menos complicaciones”, Dalefon busca redefinir la conectividad en el país, apostando por un modelo centrado en las necesidades del usuario y listo para competir en un mercado en constante cambio.

Rubin, voz binacional en Texas

En un contexto de alta tensión en la relación entre México y Estados Unidos, surge una iniciativa que podría tener un impacto significativo en los vínculos bilaterales: Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, está por anunciar su candidatura republicana a la Cámara de Representantes de EU por un distrito de Houston. Las elecciones primarias de Texas, programadas para el 3 de marzo de 2026, podrían definir su papel como un interlocutor clave entre ambos países.

Rubin ha dedicado su carrera a fortalecer los lazos entre las élites empresariales, diplomáticas y políticas de México y Estados Unidos. Su experiencia en ambos lados de la frontera, junto con su cercanía a las comunidades binacionales, lo posiciona como una figura que podría llevar una visión de intereses compartidos al Congreso estadounidense.

De concretarse su candidatura, Rubin pasaría de ser un promotor de vínculos empresariales a un actor político con impacto regional. En un momento crítico para la relación bilateral, su presencia en el Congreso podría contribuir a mejorar el entendimiento entre las dos naciones, considerando que Texas es uno de los principales estados en el comercio con México.

Esta posible candidatura refleja no solo la importancia de los vínculos binacionales, sino también la creciente influencia de las comunidades latinas en la política estadounidense, que demandan líderes con una visión más amplia y colaborativa.

NL, entre impuestos y desconfianza

Samuel García enfrenta un escenario donde la presión empresarial aumenta mientras se discute la viabilidad de elevar el Impuesto sobre Nómina. La postura crítica de la Concamin se suma a la inconformidad expresada por la Caintra, la Coparmex, la Canaco Servytur Monterrey y el Consejo Cívico.

Para estas organizaciones, cualquier incremento fiscal que afecte la nómina compromete el empleo y el bienestar de miles de familias que dependen de la estabilidad del aparato productivo.

El sector privado insiste en que antes de elevar impuestos, el gobierno estatal debe demostrar transparencia, eficiencia y un manejo responsable de los recursos públicos.

La petición no surge de una oposición automática a contribuir, sino de la convicción de que la confianza se construye con resultados visibles y no con cargas adicionales que se justifican sin una evaluación profunda del gasto. La exigencia de claridad fiscal se convierte en un punto central en la discusión.