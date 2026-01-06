Día de Reyes, el de mayor venta de smartphones

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora The CIU, para el cuarto trimestre de 2025, los ingresos de los operadores por la venta de equipos alcanzarán 27 mil 747 millones de pesos, cifra que representa 28 por ciento del total anual. [Fotografía. Shutterstock]

El Día de Reyes se convertirá en una de las festividades más rentables para los operadores de telefonía móvil, ya que es el momento de mayor adquisiciones de smartphones del año, al concentrar aproximadamente una tercera parte del consumo anual de dispositivos móviles en México.

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora The CIU, para el cuarto trimestre de 2025, los ingresos de los operadores por la venta de equipos alcanzarán 27 mil 747 millones de pesos, cifra que representa 28 por ciento del total anual. El monto implica, además, un crecimiento de 1.9 por ciento respecto al mismo periodo del año previo.

“Esta fecha marca el punto más alto de la demanda, impulsada por la creciente centralidad del teléfono inteligente en la vida cotidiana. Día de Reyes es la temporada más relevante para la comercialización de smartphones, no solo por volumen, sino por el valor que aporta al cierre del año para los operadores”, explicó Fabrizio Vargas, analista de la consultora The CIU.

Aunque el precio sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra, los esquemas de financiamiento han ganado peso de forma acelerada. El mayor poder adquisitivo estacional, junto con precios más competitivos, ha permitido a los consumidores acceder a dispositivos mejores.

Rentable

“La combinación de ingresos extraordinarios, promociones y financiamiento ha cambiado el perfil del equipo que se compra en esta temporada. Hoy el usuario busca más memoria, mayor capacidad de procesamiento y una experiencia digital más robusta”, señaló Vargas.

Este comportamiento se refleja en la estructura del mercado. Al cierre de 2025, la gama baja representa apenas 15 por ciento del total, mientras que la media concentra cerca de dos terceras partes de las ventas, siendo el segmento dominante.

La gama alta, por su parte, alcanza ya una preferencia de 17 por ciento, una señal de que el consumidor mexicano es cada vez más exigente.