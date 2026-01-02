Día de Reyes Magos 2026: Comerciantes alertan por alza de precios de juguetes y roscas

La ANPEC estima un alza de precios en juguetes, la rosca de Reyes y el chocolate para este 2026.

Una mala noticia para los Reyes Magos en México: La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió este viernes que celebrar será más caro este 2026, debido al encarecimiento de productos de temporada, como los juguetes y la tradicional rosca de reyes, ante la trayectoria inflacionaria y la barrera arancelaria que impulsa el país con países asiáticos.

De acuerdo con un estudio de mercado de la ANPEC, el gasto promedio para una rosca incrementará hasta 21 por ciento, mientras que se espera que el desembolso de los juguetes para los menores que esperan la llegada de los Reyes Magos repuntará hasta 18 por ciento.

En este sentido, ANPEC proyectó que el egreso para un festejo familiar de hasta quince personas —considerando una rosca tradicional y chocolate— ascenderá a 901 pesos, un incremento de 21 por ciento frente a los 745 pesos del año pasado.

A ello se suma el gasto en regalos que preparan los Reyes Magos, que en un escenario típico de al menos dos hijos y un obsequio por cada uno promedia mil 350 pesos, 18 por ciento más caro que los mil 145 pesos reportados en 2025.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que “la celebración de los Reyes Magos tiene una huella cultural particularmente profunda en el centro y sur del país, donde forma parte esencial de la vida familiar y comunitaria; sin embargo, su celebración se extiende a todo el territorio nacional”, con mayor arraigo en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

De acuerdo con datos oficiales, la inflación general en México se ubicó en 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre de 2025, superior a la meta del 3 por ciento del Banco de México (Banxico).

Precios de rosca de Reyes, chocolate y regalos

El sondeo documentó amplias variaciones en el precio de la Rosca de Reyes según tamaño, ingredientes y punto de venta.

Una rosca tradicional pequeña puede costar 290 pesos en una panadería de barrio, 312 pesos en supermercado y hasta 420 pesos en franquicia.

En tamaño grande, los precios van de 560 pesos a 600 pesos y 650 pesos, respectivamente.

En el segmento “gourmet”, las roscas con rellenos y presentaciones especiales, las roscas pequeñas se ubicaron entre 320 pesos en barrio, 500 pesos en supermercado y 650 pesos en franquicia.

En tanto, las grandes alcanzan 610 pesos, 800 pesos y 950 pesos.

El chocolate, por su parte, puede llegar a 341 pesos al considerar cinco litros de leche y un paquete de siete tabletas.

En juguetes, ANPEC identificó como más demandados los juguetes de acción —incluidos superhéroes y personajes populares— con precios de 250 a 1.500 pesos en modelos de colección; juegos interactivos de 300 a 750 pesos; peluches de 300 a 1.300 pesos; muñecas y sets de 350 a 1.500 pesos; y pistolas de hidrogel o dardos de espuma de 200 a 1.000 pesos.

Rivera también subrayó el efecto de los aranceles en el mercado que México impuso a países asiáticos, en especial de China, debido a la fuerte presencia del mercado de juguetes chinos, que se encarecerán hasta en 50 por ciento.

“El alza en el precio del juguete chino también empuja hacia arriba el precio del juguete nacional”, comentó.

ANPEC añadió que, además del impacto económico, una parte de los juguetes importados puede carecer de calidad, garantías o materiales seguros, por lo que recomendó comprar con cuidado y, en la medida de lo posible, apoyar al comercio local y legal.