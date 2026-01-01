Queda prohibida la venta de animales vivos en el Mercado Sonora: Locatarios cambian negocios

A partir de 2026 queda prohibida la venta de animales vivos en el Mercado Sonora de la CDMX, donde se ha denunciado el hacinamiento y maltrato de especies.

Queda prohibida la venta de animales vivos como gatos, perros, aves y peces en el Mercado de Sonora a partir de este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con la entrada en vigor de una orden judicial.

El Mercado Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es conocido por ofrecer una amplia variedad de producto. Sin embargo, en dicho lugar continuaba la venta de mascotas y animales vivos en general, lo cual durante décadas ha acumulado quejas en torno al maltrato animal, el hacinamiento y el abuso de especies.

Desde hace algunos meses, locatarios del mercado que se dedicaban a la venta de animales han cambiado su giro comercial y ahora ofrecen alimento para mascotas, juguetes, correas y demás accesorios, según informó en octubre la alcaldesa Evelyn Parra.

Durante años, activistas y colectivos que protegen los derechos animales han denunciado que en el Mercado Sonora los locatarios mantienen a los animales bajo maltrato, en condiciones indignas de hacinamiento, venden animales enfermos y, además, se ofrecen animales para sacrificios y rituales.

Activistas han reclamado la venta y el maltrato de animales en el Mercado de Sonora; ahora, esta ya es una actividad ilegal. (Cuartoscuro)

¿Por qué el Mercado de Sonora ya no puede vender animales?

El comercio de seres vivos en el Mercado Sonora, así como en otros mercados de la Ciudad de México, fue cancelado por un tribunal administrativo el cual es responsable de emitir resoluciones con base en un amparo promovido por organizaciones defensoras de los derechos animales.

La Ley de Protección y Bienestar Animal prohíbe la venta de animales en la vía pública, en vehículos y en tiendas departamentales, así como en tiendas de autoservicio y otro tipo de establecimientos.

A partir de este 1 de enero, todos los locales y locatarios deben cambiar el giro comercial de sus negocios de venta de animales.

Debido a este cambio, la alcaldesa Evelyn Parra y el Gobierno de la CDMX anunciaron la implementación de un apoyo económico.

Susana Ramírez, abogada de la organización Va por Sus Derechos, se encargó del amparo que evita la venta de animales vivos, el cual fue otorgado por el tribunal administrativo en octubre de 2025.

¿Cuál es la sanción contra comerciantes que venden mascotas y animales vivos en mercados de la CDMX?

La sanción en caso de que comerciantes incumplan y continúen con la venta de animales vivos en locales del Mercado Sonora implica el cierre total de los locales, así como la pérdida del derecho de piso en el mercado.

Ante la situación, comerciantes han amenazado con buscar amparos para continuar con la oferta de animales, pues justifican que se trata de negocios familiares con décadas de operación y que la prohibición de comercio de animales afecta sus ingresos.

El Gobierno de la CDMX informó que habrá mesas de diálogo para ayudar a locatarios que necesitan cambiar ahora su giro de negocio.

Con información de Quadratín CDMX.