Taxista muere al chocar en Calzada San Antonio Abad; rescatan a ‘lomito’ que quedó prensado

El taxista había pedido ayuda porque tenía "animales en el cuerpo" y minutos después ocurrió el accidente. (Captura)

Un taxista murió al volcarse sobre calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Obrera de la Ciudad de México, este jueves 25 de diciembre.

En redes sociales se reportó un video en el que, supuestamente, el mismo conductor del taxi salió del vehículo y comenzó a hacer movimientos extraños.

Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo para pedir ayuda y decía que tenía animales en el cuerpo, de acuerdo con información de NMás.

Sin embargo, no había nada ni nadie en frente y se le veía en estado inconveniente.

Dichas imágenes fueron captadas en la colonia Centro alrededor de las 7:00 horas y más tarde fue cuando ocurrió el accidente.

Elementos de la SSC realizan labores de rescate del taxista

El taxi rosa con blanco quedó volcado sobre el lado derecho al chocar contra una palmera y todo el frente quedó destrozado.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia para realizar el rescate.

El conductor perdió la vida y se realizaron labores para remover el auto y además sacar a un perrito que quedó prensado dentro del taxi.

Además, salió proyectado al no traer el cinturón de seguridad e iba a exceso de velocidad, de acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia.

El perrito rescatado fue trasladado a una estación de bomberos cercana para evaluar su estado de salud y darle atención médica veterinaria.

¿Qué sabemos del taxista que se estrelló en CDMX?

A pesar de que algunos testigos y usuarios de redes sociales mencionan la posibilidad de que el taxista que chocó en la CDMX haya estado alcoholizado o drogado, la referencia que dio de tener animales en el cuerpo, también corresponde a un tipo de trastorno mental.

Se trata del síndrome de Ekbom, un trastorno psiquiátrico, en el que las personas están convencidas de que su cuerpo queda invadido por parásitos u otros animales, aunque eso no ocurra.