‘Muy lentos, más de lo acostumbrado’: Usuarios de la Línea 3 del Metro de CDMX esperan hasta 10 minutos

Esta es la afluencia del Metro el miércoles 24 de diciembre. (Cuartoscuro).

Con todo y la Ciudad de México con alerta por frío, el Metro no deja de usarse. Incluso presentó retrasos de hasta 20 minutos.

Además, si usas el transporte en estos días, debes considerar que se implementa un dispositivo de seguridad en el Metro de CDMX que abrirá bolsas y mochilas.

Toma nota de las estaciones con mayor afluencia la mañana de este miércoles 24 de diciembre, para que tengas paciencia a la hora de abordar un tren.

Toma precauciones si usas la Línea 3 del Metro, ya que los usuarios reportan una espera de hasta 10 minutos para abordar un tren.

En la red social X el Metro reporta afluencia moderada en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, B y 12, donde el tiempo de espera para abordar el tren es de 6 minutos.

En la red social X del Sistema de Transporte Colectivo Metro se reporta afluencia baja en las líneas 4, 5 y 7, donde el tiempo de espera para abordar el tren es de 4 minutos.

Además, el Metro reportó que realizó corte de corriente en la Línea 6, estación El Rosario, para rescatar a un perrito.

“Tras el rescate, personal de Protección Civil realiza el traslado del lomito al @ctcdelmetro, donde será valorado médicamente y recibirá la atención necesaria”, detalló el Metro en la red social X.

“Línea 3 no avanza dirección indios verdes @MetroCDMX”, escribió un usuario en la red social X.

Se suma “Línea 3 dirección Indios Verdes, haciendo “base” en las estaciones, por el amor de Dios, no hay ni afluencia de pasajeros, dejen de fregarnos la vida a todos y den el servicio @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM”.

Se suman más quejas sobre la Línea que va de Universidad a Indios Verdes “Hola metro buenos días, ¿Podrían agilizar la marcha de los trenes dirección indios verdes, L3? Están muy lentos, más de lo acostumbrado. Gracias metro.“

“¿10 minutos por estación en la línea 3? 2 h para 11 estaciones ¿cuál es el sentido de eso?" y “Que pasa con Línea 3. Ah ya sé, alta afluencia porque es 24 de dic. Ya sé cuál será uno de mis deseos de año nuevo” se suman a las quejas por el servicio en la Línea 3 del Metro de CDMX.