‘Varado en cada estación’: Usuarios de las Líneas 3 y 9 del Metro de CDMX esperan hasta 20 minutos

Esta es la afluencia del Metro el marte 23 de diciembre. (Cuartoscuro).

Con todo y vacaciones de invierno 2025, el Metro de la Ciudad de México presenta retrasos de hasta 20 minutos, como se reportó ayer. Además, si usas el transporte en estos días, debes considerar que se implementa un dispositivo de seguridad en el Metro de CDMX que abrirá bolsas y mochilas.

Toma nota de las estaciones con mayor afluencia la mañana de este martes 23 de diciembre, para que tengas paciencia a la hora de abordar un tren.

Toma precauciones si usas las Líneas 3 y 9 del Metro, ya que los usuarios reportan una espera de hasta 20 minutos para abordar un tren.

En la red social X el Metro reporta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, B y 12, donde el tiempo de espera para abordar el tren es de 6 minutos.

En la red social X del Sistema de Transporte Colectivo Metro se reporta afluencia moderada en las líneas 4 y 6, donde el tiempo de espera para abordar el tren es de 5 minutos.

“Qué pasa en línea 3? Se queda varado en cada estación y ni siquiera hay alta afluencia?? Dirección CU”, escribió un usuario en la red social X.

Se suma “Línea 9 ahora por que se está deteniendo en cada estacion ? Ya pónganse a trabajar, no puede ser que llevemos 20 minutos de pantitlan a ciudad deportiva”.

“Buen día. Al momento la Línea 3 opera sin incidentes, se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, explicó el Metro sobre el servicio en la Línea 3.

Se suman más quejas sobre la Línea que va de Universidad a Indios Verdes “Por qué no avanza el tren que está en Coyoacán ambos sentidos ? Ahora que cuentose van a aventar “.