‘No pasa el tren en ninguna dirección’: Usuarios de la Línea 3 del Metro de CDMX esperan hasta 20 minutos

Esta es la afluencia del Metro el lunes 22 de diciembre. (Cuartoscuro).

Muchas personas en la Ciudad de México ya disfrutan de las vacaciones de invierno 2025 y visitan las actividades navideñas. Por ello, se implementa un dispositivo de seguridad en el Metro de CDMX que abrirá bolsas y mochilas.

Pero hay quienes sí van al trabajo con todo y las bajas temperaturas. Si este es tu caso y usas el Metro de la CDMX para transportarte, toma nota de las estaciones con mayor afluencia, para que tengas paciencia a la hora de abordar un tren.

Toma precauciones si usas la Línea 3 del Metro, ya que los usuarios reportan una espera de hasta 20 minutos para abordar un tren.

En la red social X el Metro reporta afluencia moderada en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, B y 12, donde el tiempo de espera para abordar el tren es de 6 minutos.

La mañana de este lunes 22 de diciembre, la línea del Metro que se reporta como ‘despejada’ o con afluencia baja es la Línea 4, con tiempo de espera de 5 minutos. Usuarios en redes sociales también reportan deficiencias del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“QUE PASA EN LA LÍNEA 3 estamos parados en medio de 18 de marzo e indios verdes hace 17 minutos”, escribió un usuario en la red social X.

Se suma “Que pasa con la línea 3 más de 20 min esperando?”, a lo que el Metro respondió que hay afluencia alta en la Línea y que ya se están enviando unidades vacías en las estaciones con mayor demanda.

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”, también explicó en Metro.

Se suman más quejas sobre la Línea que va de Universidad a Indios Verdes “Línea 3 no pasa el tren en ninguna de las dos direcciones…“.

“Por favor ya hagan que avance línea 3 direcciones indios verdes”, pidió otra usuaria.