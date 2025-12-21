Congelados de la emoción: ¿Dónde están las pistas de hielo gratuitas de la CDMX para Navidad y Año Nuevo?

Estas son las pistas de hielo gratuitas en la CDMX para 2025. (Foto: Freepik/CDMX/Fotoarte El Financiero)

La época decembrina es sinónimo de celebración en familia, pero también de diversión y una de las opciones puede ser visitar una de las pistas de hielo gratuitas en la CDMX.

Las actividades para Navidad en 2025 van desde la visita de las distintas villas navideñas, hasta aprender a patinar (o practicarlo).

Y aunque sea por unos días, las pistas de hielo están disponibles en diferentes alcaldías de la Ciudad de México para los festejos navideños.

¿Dónde hay pistas de hielo gratuitas en la CDMX?

Aunque existan distintos lugares para aprender a patinar, para celebrar la Navidad y Año Nuevo, las alcaldías instalaron pistas de hielo y estos son los detalles.

Pista de hielo en la alcaldía Azcapotzalco

La explanada de Azcapotzalco es una de las elegidas para disfrutar la ‘fiebre navideña’ mientras patinas.

De acuerdo con información compartida en las redes de la demarcación, va a estar disponible hasta el 7 de enero.

La dirección del lugar es entre la calle Castilla Oriente y Av. 22 de febrero, en el Centro de Azcapotzalco.

Los horarios de apertura es de lunes a domingo de la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., además, puedes comprar regalos o recuerdos en el bazar navideño que está a un costado.

La Alcaldía Cuauhtémoc tiene pista de hielo gratuita

La alcaldía Cuauhtémoc también cuenta con una pista de hielo gratuita disponible para la recta final del 2025.

Esta pista de hielo se encuentra en la explanada de la demarcación, entre las calles Aldama y Mina, colonia Buenavista, donde se realiza el evento navideño.

La actividad se puede realizar de lunes a viernes de las 2:00 p.m. a las 8:00 p.m. y los sábados y domingos del mediodía a las 8:00 p.m.

Solo va a estar abierta hasta el 31 de diciembre y en las redes sociales de la Cuauhtémoc se indicó que el 25 y 31 modifica su horario de apertura de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pista de hielo gratis en la alcaldía Iztapalapa

La macroplaza de Iztapalapa es el escenario elegido para la villa navideña instalada para las últimas semanas de 2025 y de 2026.

En la zona está una pista de hielo que inauguró la alcaldesa Aleida Alavez el pasado 15 de diciembre, junto a la fábrica de galletas.

Ambas actividades son gratuitas y se pueden visitar de lunes a viernes, pero no se precisó cuál es el último día para asistir. La dirección es calle Victoria 64, San Lucas, Iztapalapa.

Alcaldía Miguel Hidalgo tiene una pista de hielo gratuita

Finalmente, la cuarta y última pista de hielo gratuita en la CDMX está en la alcaldía Miguel Hidalgo, dentro del Deportivo José María Morelos y Pavón.

La dirección es Calle Lago Trasimeno sin número, colonia Pensil Norte. Los horarios de apertura es de 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a viernes y fines de semana de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

La fecha límite para acudir a la atracción decembrina es hasta el 4 de enero de 2026.