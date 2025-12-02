¿Dónde está Volártico? La ‘villa navideña’ en una ex hacienda con todo y la casa de Santa Claus

Estos son los detalles de Volártico 2025, evento para celebrar la Navidad. (Foto: IAGemini)

¿Un bosque encantado? ¡No! Mejor un bosque con Santa Claus: Volártico es un evento para Navidad donde encuentras diferentes spots para tomarte fotografías o caminar entre ellas.

La experiencia se basa principalmente en las figuras iluminadas por múltiples luces que se reflejan en un lago o destacan en medio del bosque oscuro.

El evento navideño es ideal por si buscas salir de la CDMX para disfrutar de ‘otros aires’ para el último mes de 2025.

¿Dónde es Volártico y cómo llegar?

Volártico tiene como sede un sitio con historia e ideal para presumir las fotos y selfies en el lugar. Se trata de la Ex Hacienda de Chautla ubicada en Puebla.

La dirección exacta del lugar es el kilómetro 4.5 en la Carretera Federal México, Puebla, en San Lucas El Grande, dentro del municipio San Salvador el Verde.

Es posible llegar a la Ex Hacienda de Chautla en transporte público desde el centro de Puebla, donde se deben localizar las rutas especiales.

También es posible llegar a través de aplicaciones de movilidad, pero varía el costo al depender día y hora en que se solicita el servicio.

¿Cuánto cuestan los boletos de Volártico y dónde comprarlos?

Los boletos para Volártico se adquieren a través de la plataforma digital SuperBoletos, donde se requiere de una cuenta para iniciar sesión y comprar las entradas.

El costo de los boletos varía al depender de los beneficios de cada uno de ellos y son los siguientes:

General: $250 MXN (solo incluye el acceso)

(solo incluye el acceso) VIP: $480 MXN (incluye acceso al festival, entrada a la fábrica de galletas más un kit navideño que contiene una bufanda o gorrito, pulsera, una galleta navideña y chocolate caliente para beber).

El precio mencionado anteriormente ya incluye los cargos por servicio del sitio web. Es importante mencionar que habilitan promociones para que disminuya el costo final.

¿Cuánto tiempo estará Volártico y cuáles son los horarios?

Volártico se inauguró el pasado 22 de noviembre y únicamente va a estar disponible durante 15 fechas en diciembre de 2025, siendo la última el 28.

Los horarios para visitarlo es desde las 5:00 p.m. y hasta las 10:00 p.m. Estos son los días disponibles para asistir al festival navideño en Puebla:

Viernes 5

Sábado 6

Domingo 7

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

¿Qué hay en Volártico 2025?

Volártico 2025 tiene diferentes atracciones como el performance de El vuelo de Santa o la visita a su casa. Además, cuenta con distintos spots para tomarse fotos o apreciar la luminaria como el Bosque de los Deseos.

Estos son todas las atracciones que incluye el acceso general:

Mundo de Barba Blanca

Bosque de los Deseos

Casa de Santa

Recorrido con iluminación decorativa

Foto Spots Navideños

Árbol Navideño flotante en la laguna

Cartas a Santa

El Vuelo de Santa - espectáculo aéreo principal

Iluminación tematizada en toda la Ex Hacienda de Chautla

Concurso de Ugly Sweater

Cuentacuentos

Música en vivo (cartelera varía al depender del día de tu visita)

Sumado a lo anterior, dentro del evento para Navidad hay bebidas y postres con temáticas relacionadas con las fechas decembrinas, puntos de venta de comida tradicional poblana y corredor de souvenirs.