‘Vete’… a formar: Bad Bunny lanza sección ‘Los Vecinos’ en conciertos del Estadio GNP: Detalles de venta

Bad Bunny agotó 8 fechas en México. El cantante anuncia más conciertos en CDMX este 2025. (Foto: Especial El Financiero)

El ‘Conejo Malo’ lo hizo de nuevo. Bad Bunny agotó todas sus fechas en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos y ahora abrió una nueva sección, llamada ‘Los Vecinos’.

Como parte de la gira para promocionar su más reciente álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny y Ocesa informaron sobre la venta de nuevos lugares para las ocho fechas de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Con esta nueva sección, los fans tienen una oportunidad para verlo en vivo desde una sección ‘privilegiada’ cerca del escenario.

Bad Bunny en México 2025: ¿Cuál es la nueva sección de sus conciertos?

Luego de llenar ocho veces el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), con capacidad para más de 65 mil personas, Ocesa anunció la sección llamada ‘Los Vecinos’.

De acuerdo con Ocesa, esta nueva sección se encuentra prácticamente sobre el escenario principal, por lo que tendrán más cerquita al intérprete de ‘BAILE INoLVIDABLE’.

Bad Bunny dará 8 conciertos en México este 2025. (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

Detalles de ‘Los Vecinos’, sección en los conciertos de Bad Bunny en CDMX

De acuerdo con Ocesa y a diferencia de otras secciones para los conciertos de Bad Bunny en México, los lugares que forman parte de ‘Los Vecinos’ son generales y no están numerados. Además se considera que forman parte del montaje del escenario.

Ocesa también explicó que la adquisición de un boleto en la sección ‘Los Vecinos’ no incluye ningún beneficio adicional, a diferencia de los boletos VIP para Bad Bunny en México 2025.

Fechas de Bad Bunny en México

Hasta el momento, estos son los conciertos ya confirmados en la Ciudad de México y para los que se puede adquirir un boleto ‘Los Vecinos’:

10 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

¿Cuándo es la venta para los nuevos lugares de Bad Bunny en México?

Si te quedaste sin entradas, presta mucha atención, porque la nueva venta inicia MUY pronto. Como ocurrió con las fechas anteriores, será a través de Ticketmaster, con cargo por servicio (que aumentó en meses pasados).

Fechas y horarios de venta:

Venta general: a partir del miércoles 3 de diciembre de 2025, 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Recomendación clave: Entra al menos 15 minutos antes para formarte en la fila virtual de Ticketmaster y aumentar tus posibilidades de compra.

Bad Bunny traerá su tour 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' a CDMX. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Paquetes VIP para Bad Bunny en CDMX: precios y beneficios

Si quieres vivir la experiencia completa, también puedes adquirir uno de los paquetes VIP para Bad Bunny en México, que incluyen acceso preferente, mercancía exclusiva y otras ventajas:

Ultimate VIP Lounge Experience : 27,338 pesos

: 27,338 pesos Early Entry Package : 12,440 pesos

: 12,440 pesos Gold Premium Ticket Package : 10,836 pesos

: 10,836 pesos Silver Premium Ticket Package: 7,898 pesos.

Los boletos para Bad Bunny tienen varios rangos de precios. (Foto: Especial El Financiero)

‘La Casita’: El ‘polémico’ escenario en los conciertos de Bad Bunny

Además de una nueva sección de boletos, en el mapa compartido por Ocesa se aprecia que en medio de la zona General B hay un recuadro llamado ‘La Casita’. ¿Pero qué es eso?

Se trata de un escenario alterno en el que Bad Bunny, quien cantará en el medio tiempo del Super Bowl 2026, interpretará varios de sus temas más exitosos, como ‘Tití me preguntó’ y ‘MONACO’.

‘La Casita’ es parte de la escenografía, y hace alusión a una típica casa rural de Puerto Rico, de donde es originario Bad Bunny. No obstante, en conciertos anteriores algunos usuarios se quejaron, pues aseguran que el artista pasa la mayor parte del show es en este sitio.

Esto ‘impide’ a quienes pagaron los boletos más cercanos al escenario disfrutar de la experiencia completa. Dicha situación generó quejas en redes sociales. Sin embargo, quienes están cerca de ‘La Casita’ lo describen como una gran experiencia.

Guía para comprar boletos de Bad Bunny en Ticketmaster: ¿Dónde adquirirlos?

Todos los boletos están disponibles únicamente a través de Ticketmaster México. También puedes seguir las redes oficiales de Ocesa y Bad Bunny para enterarte de nuevas fechas en otros sitios.

Si no quieres quedarte fuera del evento del año, debes tener a la mano una cuenta en Ticketmaster; si ya la tienes, solo inicia sesión en el sitio.

Sigue estos consejos para asegurar tus entradas:

Ten lista tu tarjeta de crédito o débito. Conéctate desde una red estable, de preferencia por cable o WiFi directo. Ingresa a la fila virtual 15 minutos antes, sin abrir varias pestañas. No uses bots ni extensiones que puedan bloquear tu acceso. Ten paciencia: si la fila es larga, evita recargar la página.

Prepara tu outfit, tu tarjeta y mucha paciencia, porque conseguir boletos para Bad Bunny no será tarea fácil, y menos por lo limitada que será esta sección.

Bad Bunny se presenta en México en diciembre. (Especial El Financiero).

¿De qué trata la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’?

Bad Bunny anunció su tour como parte del lanzamiento de su nuevo material discográfico DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un álbum que, según el propio artista, “no estaba planeado, pero tenía que sacarlo”.

Con un sonido más experimental, letras melancólicas y canciones como ‘DtMF’, ‘EoO’ y ‘NUEVAYoL’, esta gira marca un nuevo capítulo artístico para el puertorriqueño, quien vuelve a los escenarios tras una breve pausa.

El Debí Tirar Más Fotos World Tour incluye más de 40 fechas en Estados Unidos, presentaciones en Latinoamérica, Europa y Asia, y promete ser una de las giras más grandes de 2025.