Mario Delgado justifica recorte de clases de la SEP: ‘México no cabe en un solo calendario’

Mario Delgado dijo que el calendario de la SEP debe tomar en cuenta los retos que representa el clima en estados como Sonora, San Luis Potosí o Oaxaca.

“México no cabe en un solo calendario” y el ciclo escolar de la SEP aún tiene “residuos tecnócratas” que deben analizarse, dijo Mario Delgado, secretario de Educación, este lunes 11 de mayo.

El funcionario, criticado por grupos de padres de familia y por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el recorte del ciclo escolar al próximo 5 de junio, afirmó que el cambio es justificado por la nueva realidad de nuestro país.

“Respondió a realidades innegables, ante el azote del cambio climático en algunas zonas y los conflictos de movilidad que generará el Mundial 2026″, declaró durante la apertura de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP.

Mario Delgado critica ‘visión tecnocrática’ de la educación en México

El secretario aprovechó para ‘echar tierra’ al artículo 87 de la Ley General de Educación que establece que el calendario escolar debe tener entre 185 a 200 días de clase.

“Es residuo de la visión tecnocrática que redujo la educación a una estadística de permanencia (...) Lo más importante es el aprendizaje, más allá de las horas de custodia”, comentó.

No obstante, Mario Delgado subrayó que los secretarios de Educación escucharán el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum quien propuso que se cancelen los tres meses de vacaciones aprobados en el calendario de la SEP.

“El eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa de análisis, de los padres y maestros. Falta sobre todo además confrontar el fondo del sistema, la manera en la que está construido nuestro calendario”, puntualizó.

Entre otras ‘voces’ que criticaron el anuncio estuvo la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que remarcó que no se consideró “el contexto laboral y social de madres, padres y personas cuidadoras” en la decisión.

Sheinbaum defiende a Mario Delgado de críticas por calendario de la SEP

En la ‘mañanera’ del pueblo, la presidenta Sheinbaum remarcó que el acuerdo para recortar las clases de la SEP al 5 de junio fue aprobado de manera unánime por todos los secretarios de Educación, incluso los de aquellos estados que después rechazaron la propuesta como Jalisco y Guanajuato.

“Ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo, que están en todo su derecho, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron. No fue una ocurrencia de Mario Delgado, porque hubo una campaña contra Mario”, atizó desde Palacio Nacional.

¿Qué cambios fueron aprobados al calendario escolar 2025-2026?

Además de mover el cierre de clases de julio a junio, el acuerdo votado por los secretarios de Educación también estableció terminar las labores administrativas el viernes 12 de junio.

Para el siguiente ciclo escolar 2026-2027, se propuso iniciar con un par de semanas de actividades catalogadas como ‘reforzamiento de aprendizajes’, mientras que el inicio formal de las clases se fijó para el próximo lunes 31 de agosto.

Se prevé que sea este mismo lunes 11 de mayo cuando Mario Delgado y los secretarios de Educación anuncien la versión final del calendario escolar 2025-2026.

Con información de EFE