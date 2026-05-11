CDMX espera tormenta con caída de granizo HOY: ¿Cuál será el clima por la entrada del frente frío 50?

¡La ropaaa! La Ciudad de México espera caída de granizo este lunes 11 de mayo. Autoridades capitalinas alertaron por lluvias fuertes, posible actividad eléctrica y caída de granizo debido por la entrada del frente frío número 50 y otros sistemas meteorológicos que afectan al país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este día el ambiente será caluroso durante, aunque el cielo permanecerá de medio nublado a nublado, con pronóstico de tormentas puntuales fuertes e intervalos de chubascos.

La temperatura máxima en CDMX alcanzará aproximadamente los 24 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 15 grados durante las primeras horas del martes.

Además, se esperan vientos del norte de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

La alerta también fue reforzada por reportes meteorológicos que advierten tormentas fuertes con posible caída de granizo en estados como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

¿Qué provocará las lluvias en CDMX este lunes 11 de mayo?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, combinado con ingreso de humedad del Golfo de México, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones, incluida la Mesa Central y el Valle de México.

A esto se suma el acercamiento del frente frío número 50 a la frontera norte del país, donde interactuará con una línea seca, una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro subtropical, generando lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento.

Por ello, autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas, reducción de visibilidad y afectaciones por granizo durante la tarde y noche.

¿Qué estados esperan intensas lluvias HOY 11 de mayo?

De acuerdo con Conagua, los siguientes estados esperan lluvias en: