‘Junio será muy lluvioso’: Conagua advierte por partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

El Estadio Banorte en el sur de la CDMX recibirá cinco juegos del Mundial 2026, cuatro de ellos en junio.

Alerta de aguaceros para los partidos de México en el Estadio Banorte: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que como parte de la temporada de lluvias 2026, se prevé que mayo y junio serán meses muy activos.

Fabián Vázquez Romaña, director general del SMN, explicó que las proyecciones de las lluvias en México ya fueron presentadas al equipo de la FIFA involucrado en la organización del Mundial 2026.

“Estuvimos en pláticas con la FIFA por varios meses y están preparados para un escenario de lluvias. Ya se les dijo cómo se comporta la temporada en la Ciudad de México; cómo se comporta en Monterrey; cómo se comporta en Guadalajara, lo tienen bien presente para su operación”, explicó en la conferencia de prensa sobre la temporada de ciclones tropicales 2026.

La temporada de lluvias 2026 sobre la Zona Metropolitana del Valle de México y en las regiones de las presas del Sistema Cutzamala iniciará con un periodo muy lluvioso en mayo y junio, según las proyecciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

No obstante, será entre julio y septiembre cuando se registre una temporada en la que habrá lluvias en línea con el promedio histórico o por debajo de, señaló Fabián Vázquez Romaña.

“Ya para el mes de octubre vemos un poco mas de precipitaciones en la región”, agregó el director del Meteorológico Nacional.

Con el objetivo de reducir el tránsito y la carga para el transporte público, el Gobierno de Clara Brugada propuso a la SEP y a las empresas la suspensión de clases y permitir el ‘home office’ en los días en los que haya partido de la Selección Mexicana en la CDMX.

En el caso de la SEP, el secretario Mario Delgado dijo que la propuesta aún está siendo analizada en conjunto con los maestros de la Ciudad de México.

¿Cómo será la temporada de lluvias 2026?

Iniciará en mayo y se establecerá de forma generalizada durante junio, según la proyección del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

De acuerdo con el organismo, el monzón mexicano favorecerá lluvias en el noroeste del país, con una señal húmeda importante durante junio, una disminución en julio y un nuevo repunte entre septiembre y octubre, cuando se esperan precipitaciones por arriba del promedio.

Sin embargo, a partir de julio las lluvias podrían ubicarse cerca o por debajo de la climatología en varias regiones del país, especialmente en el noreste, centro, oriente, sur y sureste, debido al desarrollo del fenómeno de ‘El Niño’.

Para este año se pronostica mayor actividad ciclónica en el océano Pacífico y condiciones cercanas o por debajo de lo normal en el Atlántico.

En el Pacífico podrían formarse entre 18 y 21 ciclones con nombre, mientras que en el Atlántico se esperan entre 11 y 15 sistemas.