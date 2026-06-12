Tyler Mane, actor de ‘X-Men’, es diagnosticado con cáncer de mama: ‘Todos mis médicos lo desestimaron’

Tyler Mane contó que ya empezó el tratamiento para combatir el cáncer de mama. [Fotografía. ChatGPT]

Tyler Mane, actor y exluchador profesional reconocido por participar en X-Men y la saga de Halloween, dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer de mama masculino y que ya inició tratamiento de quimioterapia.

El intérprete canadiense, de 59 años, explicó que decidió hacer público su caso para generar conciencia sobre una enfermedad poco frecuente en hombres.

“Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1 por ciento de los cánceres de mama son en hombres”, escribió en sus redes sociales.

Mane admitió que, en un inicio, pensó en mantener en privado su diagnóstico, pero cambió de postura al considerar que su testimonio podía ayudar a otros pacientes.

“Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Es un poco embarazoso. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas porque no se habla de esto y no se busca”, añadió.

El actor canadiense también relató que sus médicos descartaron inicialmente el problema y que fue la insistencia de su esposa lo que permitió detectar la enfermedad a tiempo.

“De hecho, todos mis médicos lo rechazaron y fue solo porque mi esposa me empujó a que me quitaran el bulto y así se detectó temprano”, señaló.

En una actualización posterior, Mane compartió detalles de su tratamiento y aseguró que ya se encontraba en su segundo día de quimioterapia, además de agradecer el apoyo recibido. El actor destacó que enfrentará el proceso con una actitud combativa y que incluso se impuso una rutina física durante el tratamiento.

¿Qué tan probable es que un hombre sufra cáncer de mama?

El cáncer de mama en hombres, como en el caso de Tyler Mane, es poco común. De acuerdo con datos de la American Cancer Society, representa menos de 1 por ciento de todos los casos de cáncer de mama.

Para 2026, esa organización estima alrededor de 2 mil 670 nuevos casos invasivos en hombres en Estados Unidos y cerca de 530 muertes por esta causa.

La organización calcula que el riesgo de por vida para un hombre es de aproximadamente 1 en 755. Es decir, se trata de una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, especialistas advierten que el principal problema es que muchos pacientes no asocian un bulto en el pecho con cáncer, lo que provoca que acudan tarde al médico y retrasa el diagnóstico.

Los expertos señalan que el riesgo aumenta con la edad y que la mayoría de los casos se detecta en hombres mayores. También existen otros factores que pueden elevar la probabilidad de padecerlo, entre ellos los antecedentes familiares, ciertas mutaciones hereditarias, la exposición previa a radiación en el pecho y algunas alteraciones hormonales.

Instituciones médicas recomiendan no ignorar señales como un bulto, engrosamiento en el pecho, cambios en la piel, hundimiento del pezón o secreción. La detección temprana puede marcar una diferencia importante en el tratamiento del cáncer de mama.

¿En qué películas y series ha participado Tyler Mane?

Tyler Mane es un actor canadiense que se ha hecho un nombre por interpretar personajes de gran presencia en cine y televisión. Es reconocido por su papel como Sabretooth en X-Men (2000), uno de los personajes más recordados de su carrera.

Después de ese proyecto, participó en varias películas comerciales como Troy, donde dio vida a Ajax, además de aparecer en títulos como Joe Dirt, El Rey Escorpión, The Devil’s Rejects y Playing with Fire. Otro de sus papeles más reconocidos fue el de Michael Myers en Halloween y Halloween II, dirigidas por Rob Zombie.

En televisión, Tyler Mane ha mantenido una participación constante a lo largo de su carrera. Entre las series en las que ha colaborado destacan Doom Patrol, Jupiter’s Legacy, The Librarians, Midnight, Texas, Monk, Party of Five, Son of the Beach y My Boys.

Su caso adquirió relevancia en los últimos días no solo por el diagnóstico que dio a conocer, sino también porque visibilizó el cáncer de mama en hombres, una enfermedad poco común. A través de su testimonio, el actor buscó generar conciencia sobre la importancia de atender cualquier señal y acudir a revisión médica de manera oportuna.