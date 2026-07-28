Phishing, engaño que evoluciona

Las temporadas de alta actividad representan una oportunidad para las empresas, pero también momentos en los que los riesgos digitales pueden aumentar. Durante las vacaciones, la industria turística incrementa sus operaciones, procesa más reservaciones y mantiene una comunicación constante con clientes, un escenario que los ciberdelincuentes buscan aprovechar.

Los ataques de phishing son una de las amenazas más frecuentes porque utilizan un elemento clave, la confianza. A diferencia de los intentos tradicionales, los engaños actuales están diseñados para parecer comunicaciones legítimas y adaptarse a la dinámica de cada empresa.

En el sector hotelero, los atacantes pueden hacerse pasar por huéspedes y enviar mensajes relacionados con situaciones comunes, como cambios en una reservación, inconformidades o supuestos problemas con una habitación. Al tratarse de solicitudes habituales, existe el riesgo de que un colaborador responda con rapidez sin identificar las señales de alerta.

La sofisticación de estas campañas ha aumentado. Los correos maliciosos pueden incluir archivos que aparentan contener imágenes o documentos relacionados con una solicitud, pero que en realidad buscan instalar herramientas que permitan accesos no autorizados. Sí lo logran, los delincuentes pueden acceder a otros equipos, robar información, tomar control de cuentas internas y afectar la operación del negocio.

La tecnología es indispensable, pero debe acompañarse de procesos adecuados y capacitación constante. Las empresas necesitan conocer qué ocurre dentro de sus entornos digitales, identificar comportamientos inusuales y contar con mecanismos de respuesta que permitan contener una amenaza antes de que tenga mayores consecuencias.

Aunque muchas organizaciones ya cuentan con herramientas avanzadas de seguridad, su efectividad depende de una correcta configuración, supervisión y actualización. La prevención requiere revisar estos elementos de manera periódica, especialmente antes de temporadas donde aumenta la carga operativa.

Desde la perspectiva de quienes trabajamos diariamente en la protección de entornos digitales, el mayor reto no es únicamente detener ataques, sino comprender la forma en que evolucionan para adelantarnos a ellos. Esa capacidad de análisis será determinante para enfrentar los desafíos de la nueva era digital.