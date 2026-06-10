Konnan, exluchador de la AAA, sufre amputación de ambas piernas: ‘Sonaba agotado’

Konnan enfrenta una nueva etapa en su vida tras la amputación de ambas piernas, una situación confirmada por Vince Russo y Hugo Savinovich. (Foto ilustrativa: IA Gemini).

Konnan, uno de los personajes más conocidos de la AAA, atraviesa la lucha más complicada de su vida: sufrió la amputación de ambas piernas.

El pasado marzo, trascendió que Carlos Santiago Espada, nombre real del exluchador Konnan, había perdido una pierna debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad crónica. Ahora se confirmó que también fue amputada la segunda.

¿Qué le pasó a Konnan?

Vince Russo, exguionista de WWE, compartió este 8 de junio la información durante el podcast Coach and Bro: “Konnan ha sufrido una amputación de ambas piernas. Sabía que le habían amputado una, y la otra aún estaba en duda. Esa fue la última vez que hablé con él, hace unos dos meses. Tuvieron que amputarle la segunda”.

Russo agregó que llamó a Konnan el día anterior: “No hablé mucho con él porque está muy débil. Está pasando por una rehabilitación agotadora, aprendiendo a lidiar. No me lo puedo ni imaginarlo. Sonaba agotado, así que le dije: ‘Hermano, ve a relajarte. Estamos rezando por ti. Te queremos’”.

El histórico luchador y directivo de AAA ha lidiado durante años con problemas renales, cirugías y complicaciones de salud que marcaron su carrera. (FastilyClone / Wikimedia Commons)

Konnan le dijo a Russo que la WWE pagó por todo, aunque solo trabajó con ellos durante poco tiempo: “Hasta el último céntimo de sus facturas médicas”.

“Esto es demasiado triste”, dijo al día siguiente, el comentarista y exluchador Hugo Savinovich, amigo cercano de Konnan, en su programa Lucha Libre Online.

“Konnan me dijo ‘no creo que Vince lo hizo a propósito (hacer pública su salud)’. Konnan entendió que esa fue una conversación privada, pero ya está pública”, agregó, “este guerrero no se rinde”.

¿Qué problemas de salud ha tenido Konnan? Su complicado historial

Los problemas médicos han acompañado a Konnan durante buena parte de su carrera dentro y fuera del cuadrilátero.

Uno de los padecimientos más importantes en su historial es la insuficiencia renal, enfermedad que lo llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2007. El propio luchador explicó en diversas entrevistas que el deterioro de sus órganos estuvo relacionado con el uso prolongado de medicamentos para controlar el dolor derivado de las lesiones sufridas durante años de actividad profesional.

A pesar del trasplante, continuó enfrentando complicaciones renales que provocaron nuevas hospitalizaciones.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2021, cuando fue internado en Estados Unidos por problemas con sus riñones y posteriormente dio positivo a COVID-19.

En aquel momento, Hugo Savinovich explicó que el luchador había llegado al hospital con un estado físico debilitado: “Me relató que se sentía tan débil que no podía comer. Su esposa lo alimentaba y no reaccionaba. Encontraron algo que no sospechaba y era COVID”.

Tiempo después, el propio Konnan recordó la gravedad de aquella etapa durante una entrevista con Al Destape Podcast: “Casi me morí, el COVID-19 me madreó (...) Me deshizo los riñones, necesito un trasplante desde ese entonces”.

El luchador también relató el impacto emocional que tuvo permanecer aislado durante su hospitalización: “Fue muy triste para mí vivir esos días, pensé que ahí terminaba todo y lo peor es que yo estaba en un cuarto. Dije: ‘no manches, me voy a morir solo’”.

Además de los problemas renales y las secuelas derivadas del coronavirus, Konnan ha enfrentado diversos procedimientos médicos relacionados con el desgaste físico de la lucha libre profesional.

Entre ellos destacan múltiples cirugías ortopédicas, incluida una operación de cadera realizada en 2018, así como un episodio de diverticulitis que provocó una hospitalización prolongada en 2024.

Su historial clínico también incluye infecciones, fatiga asociada a los problemas renales y complicaciones derivadas de años de actividad dentro del ring.

¿Quién es Konnan?

Carlos Santiago Espada, conocido como Konnan, es una de las figuras más reconocidas de la lucha libre en México y Estados Unidos. De madre cubana y padre puertorriqueño, se crio en Miami, Florida.

Su juventud estuvo marcada por la violencia doméstica. A los 16 años fue arrestado y un juez le dio a elegir entre ir a una cárcel de adultos o enlistarse en el ejército. Eligió el ejército y fue enviado a California, lo que lo alejó de las malas influencias de Miami y le permitió viajar por el mundo en un barco de la Marina (Japón, África, Filipinas)

Según relató en una entrevista con su exrival Latin Lover para el programa Luchando por tus Sueños, conoció la lucha libre de manera inesperada: mientras trabajaba en una sex shop, un cliente le mostró fotos y revistas del pancracio mexicano y lo invitó a una función en Tijuana.

Carlos quedó impresionado por el espectáculo. Para conseguir una oportunidad, mintió diciendo que ya era luchador en Florida; debido a su imponente físico (desarrollado en el ejército), le creyeron y lo programaron en su primera lucha bajo el nombre de ‘El Increíble Hulk’ sin tener ningún entrenamiento previo

Durante aquella conversación explicó que comenzó a entrenar bajo la guía del Rey Mysterio original antes de desarrollar una carrera que lo convertiría en uno de los nombres más populares del negocio.

A lo largo de varias décadas participó en empresas de México y Estados Unidos, además de desempeñarse como promotor, creativo y directivo dentro de la industria.

En la entrevista también sostuvo que la conexión con el público y la construcción de historias son elementos fundamentales para el éxito de un luchador.

Además de su legado dentro del cuadrilátero, Konnan es reconocido por su influencia en la evolución de la lucha libre moderna y por su trabajo detrás de escena en AAA.