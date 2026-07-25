Santiago Nieto recibe el respaldo de 2 mil ciudadanos en Ezequiel Montes para liderar la 4T y llama a defender la Soberanía Nacional

Santiago Nieto llamó a erradicar la impunidad en Querétaro con gobiernos honestos y políticas de austeridad republicana.

Este fin de semana, Santiago Nieto Castillo encabezó una intensa jornada de asambleas informativas y brigadeo en los municipios de Pedro Escobedo y Ezequiel Montes, espacio donde también escuchó las principales peticiones de comerciantes y habitantes de la región.

Durante el encuentro principal en Ezequiel Montes, el queretano fue arropado por 2 mil vecinos y simpatizantes, quienes le brindaron su apoyo unánime para encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T) y construir un rumbo nuevo con Morena en el estado.

En su mensaje, Nieto Castillo enfatizó que la mujer es el pilar fundamental de la sociedad y celebró los avances impulsados por el actual proyecto de nación, destacando las reformas constitucionales para garantizar la paridad en todo y la igualdad sustantiva.

En contraste, advirtió sobre los retrocesos democráticos de los gobiernos panistas, denunciando propuestas recientes de asesores del PAN que buscan restringir el derecho al voto de las mujeres y recordando el amplio historial de personajes panistas corruptos que han estado vinculados directamente con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

“Ha sido una noche muy larga de los gobiernos panistas y ya es época de que se vayan”, aseveró ante la multitud.

Finalmente, el referente de la izquierda invitó a la unidad para defender la Soberanía Nacional ante ataques del exterior e injerencias extranjeras, exhortando a trabajar de manera incondicional con la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar el segundo piso de la transformación.

Subrayó que es momento de erradicar la impunidad en Querétaro mediante gobiernos honestos y políticas de austeridad republicana que pongan los recursos al servicio del pueblo.

“Este es el único país al que pertenecemos y por eso es tan importante defender la soberanía”, señaló Santiago Nieto al concluir el evento.