Muere el luchador ‘Piloto Suicida’ en plena función en Ciudad Juárez; cayó de la tercera cuerda

En la Comarca Lagunera, Piloto Suicida se convirtió en una figura reconocida por sus lances hacia afuera del ring y combates físicos que frecuentemente terminaban con severos castigos para sus rivales. [Fotografía. ChatGPT]

La lucha libre mexicana se encuentra de luto por la muerte de José Calzada Salazar, conocido como Piloto Suicida, quien murió durante una función celebrada en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 24 de mayo, tras sufrir una caída mientras ejecutaba una maniobra aérea.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas durante la parte final de la función, cuando el Piloto Suicida se lanzó de espaldas desde la tercera cuerda hacia afuera del cuadrilátero, pero no logró completar el giro de la maniobra y cayó de cabeza sobre el concreto.

Videos difundidos en redes sociales mostraron que el luchador quedó inmóvil tras el golpe. Referis, compañeros y personal de apoyo ingresaron rápidamente para auxiliarlo, mientras paramédicos acudían al área del ring para brindarle atención médica.

La función se suspendió minutos después del accidente y el inmueble fue desalojado para permitir el ingreso de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

Posteriormente, autoridades de Protección Civil revisaron las condiciones del recinto y colocaron sellos de suspensión temporal mientras se realizaban las investigaciones sobre la muerte del luchador.

¿Quién era José Calzada Salazar, ‘Piloto Suicida’?

José Calzada Salazar tenía 56 años y era originario de Gómez Palacio, Durango. Dentro de la lucha libre independiente, era conocido bajo el personaje de ‘Piloto Suicida’, nombre que ganó notoriedad debido a las maniobras aéreas y movimientos extremos de alto riesgo.

El gladiador debutó a mediados de la década de 1980 y desarrolló gran parte de su carrera en arenas del norte del país, especialmente en Chihuahua, Coahuila y Durango.

En la Comarca Lagunera se convirtió en una figura reconocida por sus lances hacia afuera del ring y combates físicos que frecuentemente terminaban con severos castigos para sus rivales.

José Calzada Salazar también compartió funciones y rivalidades junto a su hermano, conocido en la lucha libre como Piloto Negro. Además, participó en funciones en Estados Unidos y Japón, al igual que la leyenda Pierroth Jr.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, distintas arenas y figuras relacionadas con la lucha libre enviaron mensajes de despedida. Algunas publicaciones lo describieron como parte importante de la escena luchística de la región lagunera.

¿Qué otros luchadores murieron sobre el cuadrilátero?

La muerte de ‘Piloto Suicida’ recordó otros accidentes registrados dentro de la lucha libre mexicana durante las últimas décadas.

Una de las muertes más recordadas dentro de la lucha libre mexicana ocurrió el 21 de marzo de 2015 con Pedro Aguayo Ramírez, ‘Perro Aguayo Jr.’, durante una función celebrada en Tijuana, Baja California.

El gladiador participaba en una lucha junto a Manik frente a Rey Mysterio Jr. y Extreme Tiger cuando recibió varios impactos que terminaron por dejarlo inconsciente sobre las cuerdas del cuadrilátero.

Aunque en un inicio el combate continuó porque el réferi pensó que formaba parte de la lucha, minutos después personal médico ingresó para auxiliar a Pedro Aguayo Ramírez. Posteriormente, fue trasladado a un hospital en Tijuana, donde se confirmó su muerte por lesiones cervicales.

En 2019 también murió César Cuauhtémoc González Barrón, conocido como Silver King, durante una función celebrada en Londres, Inglaterra. El luchador mexicano participaba en el evento The Greatest Show of Lucha Libre frente a Juventud Guerrera cuando comenzó a mostrar complicaciones físicas y cayó inconsciente sobre el cuadrilátero.

En un inicio, el réferi y algunos asistentes pensaron que se trataba de parte del espectáculo. Segundos después, otros luchadores y miembros de la producción ingresaron para auxiliar a Silver King. Paramédicos intentaron reanimarlo dentro del recinto, pero autoridades británicas confirmaron posteriormente que murió tras sufrir un infarto fulminante durante la función.