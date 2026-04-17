‘Tenemos una cita’: Reaparece ‘El Patrón’ tras salir de prisión e invita a función de lucha libre

Tras ser puesto en libertad condicional, el luchador Alberto ‘N’, ‘El Patrón’, reapareció públicamente mediante un video en redes sociales para promocionar la próxima función de lucha libre de la que formará parte.

En horas recientes, la organizadora Producciones Hernández Monterrey dio a conocer un video protagonizado por ‘El Patrón’, en el que invita al público al evento ‘Infierno en el Ring’.

“Tenemos una cita este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León, con grandes estrellas de la lucha libre nacional e internacional”, expresó el exluchador de la WWE.

La presencia del gladiador mexicano es relevante, pues en la función se llevará a cabo un homenaje a Dos Caras, padre del exgranjero de La Granja VIP.

El participante de Ring Royale estaba contemplado el 17 de abril en Tijuana como parte de una función de lucha libre; sin embargo, la promotora dio a conocer que ‘El Patrón’ ya no estaría presente.

“Se informa que The Crash es un sitio con valores que fomenta el deporte y el espectáculo de una manera familiar y reprueba todo acto de violencia; por tal motivo, cancelamos de nuestra programación las funciones del ‘Patrón’ tras los hechos ocurridos recientemente”, expresaron sobre la detención del gladiador.

Tras dejar Lucha Libre AAA, 'El Patrón' participó en 'La Granja VIP' y Ring Royale. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Qué pasó con Alberto ‘El Patrón’?

El 6 de abril, ‘El Patrón’ fue detenido en San Luis Potosí, señalado por violencia contra su pareja. De acuerdo con Quadratín, elementos de seguridad atendieron el llamado de emergencia de la mujer, quien dijo haber sido agredida física y verbalmente.

Luego de que se detectaran lesiones en la denunciante, el luchador potosino fue trasladado al penal de ‘La Pila’, donde enfrentó su proceso en prisión preventiva. De acuerdo con el programa De primera mano, ‘El Patrón’ fue separado de la población general durante su reclusión.

El gladiador fue vinculado a proceso. Posteriormente, se le otorgó la suspensión condicional y obtuvo su libertad el 11 de abril tras realizar el pago de la reparación del daño por un millón de pesos.

De acuerdo con los reportes, el luchador debe cumplir con ciertas medidas determinadas por las autoridades, luego de aceptar su responsabilidad y mostrar arrepentimiento.

Además del pago, se acordó la prohibición de acercarse a la víctima, la asistencia a terapias de rehabilitación y evaluaciones periódicas con el objetivo de garantizar la no repetición de conductas violentas.

De este modo, ‘El Patrón’ evitó el proceso mediante el cual habría enfrentado una pena de entre uno y siete años de prisión, tras ser imputado por presunta violencia familiar por la Fiscalía del Estado.

En 2020, el luchador fue acusado de presunto secuestro y agresión sexual por una expareja en Estados Unidos; fue detenido en Texas y posteriormente puesto en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Alberto del Río Alberto 'N' fue detenido en San Luis Potosí por autoridades estatales.

A finales de 2021, estos cargos fueron desestimados y el luchador negó las acusaciones. “Nunca secuestré ni agredí a nadie sexualmente. Fueron acusaciones falsas y el mismo buró que investigó, intervino teléfonos y al final determinó mi inocencia”, expresó.

Posteriormente, regresó a la lucha libre. En los últimos meses se había visto envuelto en diversas polémicas, incluso desde antes de confirmar su salida de la Triple A.