‘Ya dijo que sí’: Poncho de Nigris anticipa la pelea Faitelson vs. Cuauhtémoc Blanco para Ring Royale 2

El presentador, influencer y empresario Poncho de Nigris ya piensa en la segunda edición de Ring Royale y la primera pelea en confirmarse sería la del periodista David Faitelson contra el exfutbolista y diputado Cuauhtémoc Blanco.

El ‘pleito’ personal entre Faitelson y Cuauhtémoc inició hace muchos años. Hace más de 20 años, el exjugador del América sacó el brazo desde la ventana de un palco para golpear al reportero en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Veracruz.

Ambos arreglaron sus diferencias tiempo después y hasta han trabajado juntos en distintas transmisiones de la cadena deportiva TUDN, incluso, con bromas al respecto.

Sin embargo, ante el éxito de la pelea de Alfredo Adame vs. Carlos Trejo en Ring Royale, surgió la idea de Faitelson vs. Cuauhtémoc como un combate atractivo para el público y ahora está cerca de volverse realidad en una segunda edición del evento, que compite en México con Supernova Strikers.

Poncho de Nigris revela avances para cerrar la pelea Faitelson vs. Cuauhtémoc

Por medio de su cuenta oficial de X, el participante de la primera edición de La Casa de los Famosos México dio a conocer avances sobre la posible pelea entre Faitelson y Cuauhtémoc Blanco.

La condición del periodista deportivo para aceptar es que Poncho de Nigris done 10 millones para el Teletón, y el regiomontano ya inició conversaciones.

“Andamos en eso con la gente de Teletón para subir a (David Faitelson), ojalá y se haga realidad. Sería muy bueno para todos y sobre todo para los protagonistas que son ellos”, expresó el esposo de Marcela Mistral ante una publicación al respecto.

Además, Poncho de Nigris dio a conocer la respuesta del exjugador mexicano: “(Cuauhtémoc Blanco) ya me dijo que sí”, agregó.

Faitelson y Blanco ya ‘calentaron’ la pelea antes de su confirmación

Durante una emisión del programa Faitelson sin censura, el periodista deportivo hizo hincapié en la razón altruista que lo motiva para entrenarse y subir al ring, además de un comentario ‘picante’ para Blanco.

“Yo lo hago por una cuestión de darle dinero a los niños de Teletón, no me importaría noquearte por eso”, expresó el comentarista.

El comentario desató una enérgica de Blanco: “¿Con qué pin***s armas, güey? (Te voy a poner) una pin*** pu***a, güey. Tú tienes familia, cab***. De por sí estás tontito, te voy a dejar pen***”, reaccionó.

El comentario no fue tomado de mala forma por parte del periodista, quien respondió entre risas con algunas bromas más sobre otros temas.

Así fue como Faitelson accedió a pelear en Ring Royale 2

La idea sobre la pelea surgió en redes sociales. Tras la celebración de Ring Royale, Faitelson criticó el evento por la exposición de la salud de los participantes.

“No tengo nada contra estos eventos con artistas o streamers; veo que fue un éxito como lo de Supernova el año pasado, pero es entretenimiento. El problema es la salud: suben a quienes no están en un estado físico óptimo; es peligroso. Cuando ocurra un lamentable accidente, se acabó”, advirtió.

Ante ello, Poncho de Nigris propuso una pelea con Blanco. En un inicio, Faitelson declinó, pero después rectificó ante una causa altruista.

“Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones a la fundación Teletón. Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar”, escribió el periodista.