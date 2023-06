Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, reacciona a comentarios de Marie Claire

Poco después de haberse convertido en la primera expulsada del reality show llamado La Casa de los Famosos, la conductora venezolana Marie Claire se unió a una transmisión en donde dedicó algunas palabras a Poncho de Nigris, uno de los integrantes que la nominó, a quien calificó de machista y misógino.

Ante sus palabras fue su esposa Marcela Mistral quien le respondió a la pareja de José Manuel Figueroa. “No vengo a agredir ni en posición de ataque porque soy una dama. Vengo a darle voz a alguien que no se puede defender porque a la hora que iba a dar una réplica se cortó la transmisión”, aseguró la influencer.

Asimismo, detalló que lo que ocurrió estuvo fuera de lugar y con nula educación. “Se cometió un error muy grande al no tener la cabeza fría para pensar las cosas. Creo que tuvieron una estrategia, como un plan B en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos a él, tratar de desprestigiarlo como persona. Yo jamás vi un ataque por lo que se le calificó como machista o misógino. Yo lo que vi es que no les quiso seguir la corriente”, agregó.

¿Qué le dijo Marie Claire a Poncho de Nigris?

Marie Claire dijo que su problema no era con Mistral e incluso aseguró que la respetaba, así como su valentía para defender a De Nigris luego de que “le salió del pecho” cada uno de sus comentarios.

Ya afuera de la casa se dirigió a él para decirle que lo esperaba. “Espero que ganes esto porque es tu último proyecto profesional; tienes ya casi 50 años y estás bien viejo ruco”, le recordó sobre su participación en otros programas años atrás.

“A las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le de la gana (…) un machista, misógino, una persona que no da crédito a que una mujer se le pueda revelar y pueda estar en contra de su opinión”.

¿De dónde surgió el problema entre Poncho de Nigris y Marie Claire?

En una de las dinámicas, Marie Claire entrevista a Poncho, por lo que comienza a preguntarle si alguna vez le habían perdonado una infidelidad, a lo que él respondió que solamente cuando estaba soltero, pero no en su matrimonio.

Cuando la conductora le cuestionó si tenía un problema con ella, él le dijo que estaba haciendo preguntas como los reporteros “para sacarte y así les contesto”. “No son buenos para entrevistar, me extraña que tengas un problema (…) son puras preguntas así. Pregúntame cosas inteligentes”, añadió.

Ante esto, Marie Claire le dijo: “Lo que no me parece inteligente es que no tengas un nivel de tolerancia adecuada para resistir una entrevista si todavía no la he concluído”, y volvió a hacerle preguntas sobre lo que le molesta del reality con De Nigris apuntando a los que quieren darse a conocer como “protagónicos”. En su nominación, Poncho le dio 2 puntos al argumentar que se portó impulsiva, agresiva y se rompió la armonía en las pláticas.