‘Se siente feo’: Christian Nodal habla sobre la infidelidad en un concierto

“En algún punto de mi vida, saben... A ver, ¿a quién de ustedes le han sido infiel en su vida?”, preguntó el cantante Christian Nodal durante un concierto en la ciudad de Tijuana.

El compositor mexicano se presentó en el Estadio Caliente de Tijuana con su Forajido Tour este fin de semana, entre gritos y aplausos de su público, Nodal se sinceró al respecto de las infidelidades y contestó a su propia pregunta: “Se siente feo, se siente feo”.

En los últimos meses, el intérprete de Botella tras botella ha estado en medio de la polémica por la ruptura de su relación con la cantante Belinda, con quien se había comprometido; ha dicho que no le gusta hablar de su vida privada, por ello ese vistazo a sus relaciones amorosas despertó todo tipo de especulaciones sobre a quién se refería, pero no mencionó a nadie en particular.

¿Por qué terminaron Nodal y Belinda?

En febrero de este año, Nodal dio a conocer el fin de su relación con Belinda y no dio detalles sobre los motivos, “cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.

Sobre las razones del rompimiento, él fue cuestionado recientemente en entrevista con Venga la Alegría, comentó nuevamente que no quería hablar al respecto, “Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”.

Antes de Belinda, el cantautor sonorense tuvo varios noviazgos sonados, fue pareja de Luisa Fernanda Macías durante la preparatoria, quien afirma que él le compuso la canción Te fallé; en 2018 salió con la cantante Estibaliz Badiola; luego con la influencer María Fernanda Guzmán, hija del ex futbolista Daniel Guzmán.

Además, también se ha especulado si ahora tiene una relación con la empresaria Aurora Cárdenas, con quien fue fotografiado sonriendo.