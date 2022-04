¿Quién es Aurora Cárdenas, dedicada a los bienes raíces y ‘novia’ de Christian Nodal?

La vida sentimental de Christian Nodal parece tomar un nuevo camino después del anuncio del rompimiento de su compromiso matrimonial con Belinda, ya que recientemente el cantante ha sido visto acompañado por mujeres, entre quienes destacó Aurora Cárdenas, con quien fue fotografiado sonriendo.

El intérprete de ‘Botella tras Botella’ no ha confirmado nada sobre el supuesto romance; sin embargo, al darse a conocer la imagen, los internautas comenzaron con la búsqueda de la identidad de quien sería la nueva conquista del exponente de regional mexicano.

Anteriormente se le vio en un restaurante de Los Ángeles, en Estados Unidos, con la colombiana Mariana Ríos, pero tal parece que hay alguien más que le roba el sueño. Lo que ha dejado claro es que quiere avanzar luego de su truene con ‘Beli’, por lo que ya se borró los tatuajes dedicados a su ex en el pecho y el costado del rostro.

Después de enfrentarse a una demanda de su antigua disquera y una más por incumplimiento de contrato, además de los problemas legales de sus padres y la enfermedad de su mamá, parece que el futuro le sonríe a Nodal, quien este año firmó contrato con Sony Music, prepara música nueva y ha regresado a los escenarios.

¿Quién es Aurora Cárdenas?

La mujer que ha sido relacionada sentimentalmente a Nodal se llama Aurora Cárdenas, una empresaria que actualmente es la CEO de I did it for you, que se dedica a la venta, compra o renta de inmuebles de lujo, de la que también es fundadora.

Asesora de inversiones inmobiliarias cuenta con 10 años de experiencia a nivel nacional e internacional en la rama, además de tener una certificación máster en ventas globales y algunos diplomados como parte de su preparación, tras la cual ha obtenido top sellers como reconocimiento en su participación en algunas empresas.

La joven ha asegurado que la belleza y la inteligencia no están peleadas, por lo que aprovecha sus redes sociales –tiene poco más de 100 mil seguidores- para desempeñarse como ‘influencer’ y mostrar su gusto por la moda y los viajes.