Christian Nodal sí se tapó el tatuaje de los ojos de Belinda; este es su nuevo diseño

A más de dos meses de su separación, el tema de los tatuajes de Christian Nodal que se hizo en honor a Belinda todavía ha dado mucho de qué hablar. Y ahora fue el mismo Nodal quien rompió el silencio y confesó qué fue lo que hizo con el más grande que tenía: los ojos de su exnovia en el pecho.

¿Con qué se tapó Nodal el tatuaje de Belinda?

En las últimas semanas habían surgido rumores de que este fue cubierto con otro tatuaje, pero no se sabía exactamente cómo hasta que, en entrevista con Venga la Alegría, el cantante de Probablemente habló sobre uno de sus tatuajes más polémicos.

“Me tatué; tenía unos ojos aquí (en el pecho), me los tapé con unas alas, e hice un diseño completo de pecho”, expresó el cantante.

Además mencionó que las alas que se tatuó para cubrir los ojos que tenía fue por gusto y no precisamente para cubrir el anterior. “(Fue un diseño) de gusto. Yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”.

¿Por qué termino Nodal con Belinda?

Durante la misma entrevista, el cantante de No te Contaron Mal fue cuestionado sobre su relación con la cantante española y el porqué terminó.

Sin embargo, Nodal fue contundente con su respuesta, pues dijo que no quería hablar al respecto (pues al parecer aún no se siente listo para hacerlo), pero que se sentía bien. “Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”.

¿De la música a los tatuajes?

De igual forma, el artista compartió que le gustaría abrir un estudio de tatuajes e incluso atenderlo personalmente, pues es algo que le ha llamado la atención desde que era pequeño y que le gusta.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte. Tatué a Adamari y le quedó super bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, confesó.