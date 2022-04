‘No puedes tener nada a gusto’: Christian Nodal confiesa que se va de México

Christian Nodal dijo que en México no hay privacidad (Foto: Twitter @elnodal)

Christian Nodal sigue sorprendiendo a sus fans con las declaraciones en torno a su carrera y vida personal. Este martes, el cantante de regional mexicano reveló que próximamente se mudará a Estados Unidos.

A través de un video en vivo, Nodal respondió algunas preguntas de sus fans. Uno de sus seguidores cuestionó al cantante sobre su residencia en el país: “¿No vas a vivir en México?”, escribió.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ respondió con tono franco que la situación en territorio mexicano le parecía difícil: “es muy complicado vivir en México.... no puedes tener nada a gusto”, aseguró.

¿Por qué Christian Nodal se va de México?

De acuerdo con el testimonio del sonorense, la falta de privacidad lo ha orillado a tomar esta decisión. Nodal destacó que los bienes materiales representan un ‘foco’ de atención a su vida personal, y eso no le gusta.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, señaló.

Christian ejemplificó el caso anterior con la experiencia de cuando compró un auto de lujo: “Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, mencionó en el video.

Entre las declaraciones, el cantante dijo que dichas situaciones no suceden en Estados Unidos, pues la gente está ‘acostumbrada’ a ver a gente con ese nivel de vida.

“Un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”, comparó Nodal.

Tras la recuperación de su madre, a quien le habían detectado un tumor maligno en el colón, el cantante tomó cartas en el asunto respecto a sus planes futuros de residencia.

Cabe destacar que Cristina Nodal había recibido una primera opinión médica en la que el diagnóstico apuntaba al tumor, en una segunda revisión ya no apareció.

Nodal declaró en el video que se había tratado de un veredicto equivocado: “Yo creo que mil por ciento fue un mal diagnóstico... Mi mamá está bien gracias a dios; ella está en la playa, tranquilita, recuperándose”, aseguró.

Respecto a las preguntas en torno al anillo de compromiso que le dio a Belinda, el cantante pidió a los fans que dejaran el tema en paz: “Dejen de pedir el anillo”, comentó.