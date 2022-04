‘Me vale’: Christian Nodal grabará canción que tenía planeada con Belinda... pero sin ella

El pasado 13 de febrero, a un día de las celebraciones de San Valentín, Christian Nodal y Belinda anunciaron su separación. El primero en dar la noticia fue Nodal, quien a través de una story de Instagram hizo oficial la ruptura.

Si bien días después el cantante de regional mexicano lanzó su primer sencillo de un nuevo material discográfico, otros proyectos se quedaron en el tintero. Tal fue el caso de la grabación del tema ‘Por el resto de tu vida’, una canción que estaba prevista para que la interpretara a dueto con Belinda; no obstante, la ruptura llegó antes de que esta pieza llegara a concretarse.

Recientemente, Nodal fue cuestionado por sus fans acerca del ‘futuro’ de esta canción, puesto que la audiencia ya conocía algunos detalles y adelantos de este tema. De hecho, en uno de los videos en redes sociales de los cantantes habían compartido un fragmento a capella, donde podía apreciarse la ‘química’ musical de ambos.

Así se grabará el tema ‘Por el resto de tu vida’

Fue a través de una sesión en Twitch donde Christian Nodal reveló qué sucederá con la canción. Uno de los fans preguntó si ‘Por el resto de tu vida’ tendría lanzamiento a lo que el cantante asintió.

“Christian, dime si va a salir ‘Por el resto de tu vida’”, leyó entre las decenas de preguntas el intérprete. “Sí va a salir, pero con Tini”, respondió de forma contundente.

No obstante, las recriminaciones de los fanáticos llegaron de inmediato. Algunos de los comentarios que recibió el cantante en torno a la grabación con Tini se apoyaban en la preferencia por la expareja de Nodal para dicha interpretación.

La respuesta de Christian fue clara: la grabaría pese al desacuerdo que algunos fans pudieran expresar: “Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”, aseguró.

¿Quién es Tini Stoessel?

Actriz, cantante, compositora y cantante, Tini Stoessel ha ganado terreno en la escena musical de su natal Argentina; no obstante, también ha logrado tener proyección en varias ciudades del resto de continente americano gracias a su protagónico en la telenovela infantil Violetta, producción de Disney Channel Latinoamérica.

Asimismo, Tini ha sido parte del jurado en varios programas de talento musical como La Voz Argentina y La Voz España.

Este 2022, la cantante tiene prevista una gira por Argentina que comprenderá del 20 de mayo al 5 de junio.